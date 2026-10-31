Premier Pakistanu Shehbaz Sharif skrytykował sposób zarządzania prowincją przez PTI podczas spotkania grupy parlamentarnej Pakistańskiej Ligi Muzułmańskiej – Nawaz w Chajber Pasztunchwa, które odbyło się w Islamabadzie. Jak podaje Dawn, zakwestionował przejrzystość wykorzystania środków dostępnych władzom prowincji oraz ich przeznaczenie na dobrobyt ludności.

Zarzuty wobec PTI

Według Sharifa PTI sprawuje władzę w Chajber Pasztunchwa od 13 lat. Wspomniał o obietnicach partii dotyczących budowy setek zapór, rozwoju energetyki słonecznej, a także otwierania szpitali, uniwersytetów i szkół.

Premier zapytał, ile nowych uniwersytetów i szpitali zbudowano w prowincji, czy system opieki zdrowotnej się poprawił oraz jakie usługi faktycznie otrzymali mieszkańcy. Poruszył również kwestię możliwej korupcji przy realizacji tych planów.

Sharif stwierdził, że jego zdaniem większość mieszkańców terenów od Peszawaru po Kohistan i Hazarę, a także południa prowincji, uważa, iż władze PTI niewiele zrobiły, by zaspokoić ich podstawowe potrzeby.

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Bezpieczeństwo i negocjacje

Szef rządu oświadczył również, że władze Chajber Pasztunchwa otrzymały setki miliardów rupii w ramach specjalnego mechanizmu Narodowej Komisji Finansowej na walkę z terroryzmem. Zapytał, ile projektów Safe City uruchomiono w prowincji i ile środków przeznaczono na wzmocnienie Departamentu ds. Zwalczania Terroryzmu.

Zdaniem Sharifa, gdyby rząd prowincji wydał 80 mld rupii na wzmocnienie policji i innych organów ścigania, byłyby one lepiej przygotowane na wyzwania w zakresie bezpieczeństwa.

Wspomniał także o negocjacjach przedstawicieli PTI, Pakistańskiej Partii Ludowej i PML-N, które, jak powiedział, trwały 48 godzin. Sharif oświadczył, że projekt porozumienia był gotowy do podpisania, jednak nie uzyskano zgody ówczesnego głównego ministra prowincji, Sohaila Afridiego. Według premiera władze federalne są teraz zmuszone rozważyć wprowadzenie stanu wyjątkowego i rządów gubernatorskich w Chajber Pasztunchwa.

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