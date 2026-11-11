Premier Polski Donald Tusk podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Szczecinie zaprosił prezydenta Karola Nawrockiego wraz z żoną, rodziną i dziećmi do swojego domu w Sopocie. Jak informuje Polsat News, szef rządu zaproponował spotkanie przed Wigilią, podzielenie się opłatkiem i rozmowę.

Zaproszenie do rozmowy

Tusk zaznaczył, że on i Nawrocki mieli się spotkać, a on przez pewien czas czekał na zaproszenie. Premier powiedział, że postanowił nie czekać dłużej i zaprosił prezydenta do siebie.

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Według Tuska jego mieszkanie jest niewielkie, jednak dla dwóch polityków znajdzie się miejsce przy kuchennym stole. Zaproponował rozmowę jak Polak z Polakiem i oświadczył, że Polska jest warta rozmowy oraz solidarności Polek i Polaków. Szef rządu zaapelował również, aby żaden Polak nie podnosił ręki na drugiego Polaka.

Uroczystości w Szczecinie

Tusk wziął udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości Polski w Szczecinie. Był obecny na ceremonii chrztu i podniesienia flagi na promie Bursztyn Unity, a podczas przemówienia skierował zaproszenie do prezydenta.

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