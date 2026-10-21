Premier Izraela Binjamin Netanjahu oświadczył, że następny minister obrony kraju musi reprezentować jego partię, Likud. W wywiadzie dla Jerusalem Post tak odpowiedział na pytanie o dążenie ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira do objęcia tego stanowiska.

Kandydata nie wskazano

Netanjahu nie sprecyzował, kogo dokładnie widzi na stanowisku szefa resortu obrony. Wyraził również nadzieję, że ponownie utworzy rząd z obecnymi partnerami koalicyjnymi, podkreślając, że politykę takiego rządu będzie określał Likud.

Oświadczenie padło przed wyborami wyznaczonymi na 27 października. Netanjahu powiedział, że jeśli zdobędzie co najmniej 61 miejsc w 120-osobowym Knesecie, utworzy rząd i określi jego zasady. Jako pierwszą z nich wskazał odrzucenie utworzenia państwa palestyńskiego.

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Warunki dla innych partii

Według Netanjahu inne siły polityczne będą mogły dołączyć do rządu, jeśli zgodzą się z jego zasadami. Wśród nich wymienił status Izraela jako państwa narodowego narodu żydowskiego przy poszanowaniu praw mniejszości, doktrynę bezpieczeństwa, wolny rynek oraz rozszerzanie porozumień pokojowych.

Netanjahu oświadczył także, że oczekuje możliwości zawarcia nowych porozumień z krajami arabskimi, jednak nie wskazał potencjalnych partnerów. Osobno potępił przemoc osadników wobec Palestyńczyków, nazywając takie działania naruszeniem prawa i szkodliwymi dla Izraela za granicą.

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