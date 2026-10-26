Premier Izraela Binjamin Netanjahu przed wyborami oświadczył, że prezydent USA Donald Trump jest gotów podjąć działania przeciwko Iranowi tylko wtedy, gdy on zachowa władzę. W telewizyjnym wystąpieniu wieczorem 25 października Netanjahu podkreślił również poparcie Trumpa w swojej kampanii wyborczej.

Poparcie Trumpa

Jak informuje Channel NewsAsia, Trump w poście w mediach społecznościowych wezwał do głosowania na Netanjahu i oświadczył, że należy dokończyć to, co rozpoczęto. Według portalu Trump i Netanjahu wspólnie rozpoczęli w lutym wojnę przeciwko Iranowi.

Netanjahu powiedział, że prezydent USA może podjąć działania, które ostatecznie wyeliminują irańskie zagrożenie. Oświadczył również, że polecił izraelskiemu wywiadowi Mosad oraz Siłom Obronnym Izraela doprowadzić do obalenia irańskiego reżimu, ponieważ uważa to za jedyny sposób na położenie kresu zagrożeniu.

Zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly, odpowiadając na zapytanie, oświadczyła, że Iran znajduje się w trudnej sytuacji gospodarczej i wojskowej, a blokada będzie utrzymana. Jednocześnie zaznaczyła, że Stany Zjednoczone nie zaatakują Iranu przed wyborami połówkowymi w USA, zaplanowanymi na 3 listopada.

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Wybory w Izraelu

Główny przeciwnik Netanjahu, były szef Sztabu Generalnego Gadi Eisenkot, nazwał Trumpa prawdziwym przyjacielem Izraela i wyraził przekonanie, że będzie on współpracował z każdym liderem wybranym przez obywateli.

Wtorkowe głosowanie będzie pierwszymi izraelskimi wyborami od ataku Hamasu z 7 października 2023 roku. Sondaże, według Channel NewsAsia, wskazują, że partia Likud Netanjahu może stracić mandaty, a jego koalicja partii prawicowych, skrajnie prawicowych i ultraortodoksyjnych może utracić niewielką większość. Jednocześnie ani Eisenkot, ani inne siły opozycyjne nie mają oczywistej drogi do odsunięcia Netanjahu od władzy.

Netanjahu opublikował także wygenerowane przez sztuczną inteligencję materiały dotyczące Iranu, w tym obraz grzyba atomowego nad Tel Awiwem. Eisenkot oskarżył premiera o kampanię zastraszania, kłamstw i gróźb.

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