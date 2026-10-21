Premier Izraela Binjamin Netanjahu zwrócił się do rabina Eliego Sadana z prośbą o przekonanie Ofera Wintera, lidera prawicowej partii Amha Israel, aby wycofał się z wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 27 października. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na izraelską gazetę Yedioth Ahronoth.

Według publikacji Netanjahu wraz z ministrem finansów i liderem partii Religijny Syjonizm Becalelem Smotriczem odwiedził przedwojskową akademię Bnej Dawid w osiedlu Eli na okupowanym Zachodnim Brzegu. Tam spotkali się z Sadanem, który utrzymuje bliskie relacje z Winterem.

Obawy o głosy prawicy

Rozmówcy gazety w akademii twierdzą, że Netanjahu i Smotricz pokazali rabinowi wyniki ostatnich sondaży. Oświadczyli, że udział kilku małych partii może kosztować prawicowy blok mandaty, podczas gdy opozycja lepiej skoordynowała swoje siły po wycofaniu się z wyścigu lidera partii Niebiesko-Biali Benny’ego Gantza.

Winter w nagraniu wideo opublikowanym przez Yedioth Ahronoth oskarżył Netanjahu i Smotricza o próbę wywierania presji. „Naród Izraela chce innej polityki” — powiedział. Polityk podkreślił, że jego partia oferuje alternatywę dla obecnego kierownictwa prawicowego obozu, opartą na odpowiedzialności, uznaniu błędów i jednoczeniu Izraelczyków, oraz będzie uczestniczyć w wyborach do końca.

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Sondaże przed głosowaniem

W ubiegłym tygodniu Dawidi Ben-Cijon, ósmy kandydat na liście Wintera, wycofał swoją kandydaturę. Według gazety stało się to po naciskach ze strony osób bliskich Smotriczowi i rabinów z Zachodniego Brzegu. Ben-Cijon wyjaśnił decyzję obawami, że partia nie przekroczy progu wyborczego wynoszącego 3,25% ważnych głosów, a głosy jej zwolenników nie będą reprezentowane w Knesecie.

12 października Winter oświadczył, że Netanjahu będzie ponosił odpowiedzialność za porażkę prawicowego bloku, jeśli jego partia nie przekroczy progu wyborczego. Apele do Wintera o wycofanie się z wyścigu nasiliły się po odejściu Gantza, które przedstawiciele prawicowego obozu uważają za czynnik wzmacniający pozycję opozycji.

Sondaż publicznego nadawcy KAN, opublikowany w niedzielę, dał blokowi Netanjahu 51 miejsc ze 120, podczas gdy blok lidera partii Jasz ar Gadiego Ajzenkota uzyskał 52 mandaty. Żaden z bloków nie zdobył wymaganych do większości 61 miejsc. Według tego samego sondażu Ajzenkot wyprzedzał Netanjahu w poparciu na stanowisko premiera — 43% wobec 35%.

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