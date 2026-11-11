Premier Izraela Binjamin Netanjahu odrzucił oskarżenia, że Izrael opóźnia wwożenie zimowych towarów do Strefy Gazy. Oświadczenie padło w obliczu pogarszających się warunków w palestyńskiej enklawie: silne deszcze w tym tygodniu zalały tymczasowe namioty.

Oświadczenie Netanjahu

Netanjahu oświadczył, że Izrael nie ponosi odpowiedzialności za sytuację Palestyńczyków w obozach namiotowych dotkniętych poważnymi zimowymi powodziami. Informuje o tym The Hindu.

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Oskarżenia pod adresem Hamasu

Według izraelskiego premiera odpowiedzialność spoczywa na palestyńskim ugrupowaniu Hamas, które, jak twierdzi, odmawia rozbrojenia. Netanjahu nazwał rozbrojenie warunkiem porozumienia ogłoszonego przez Donalda Trumpa.

Szef izraelskiego rządu twierdził również, że Hamas przejmuje pomoc humanitarną i wykorzystuje ją do celów wojskowych. Oświadczenia Netanjahu padły w odpowiedzi na oskarżenia Izraela o opóźnianie wwożenia zimowych dostaw do Gazy.

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