Premier Norwegii Jonas Gahr Støre oświadczył, że nie oczekuje znaczącego przełomu po rozmowach przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji — państwa agresora — które mają odbyć się 10–11 listopada w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W wywiadzie dla Politico Europe nazwał spotkanie etapem pośrednim i wyraził nadzieję na szybkie kontynuowanie dialogu.

Możliwe tematy rozmów

Według Støre strony mogą potencjalnie omówić zawieszenie broni na Morzu Czarnym w celu bezpiecznego transportu zboża, zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, zamrożenie linii frontu oraz środki budowy zaufania, w tym wymianę jeńców. Osobno rozpatrywano kwestię gwarancji bezpieczeństwa, które miałyby zapobiec nowemu atakowi Rosji.

Norweski premier zaznaczył, że nadal nie widzi oznak prawdziwej gotowości rosyjskiego przywódcy Władimira Putina do zawarcia porozumienia pokojowego. Jednocześnie uważa, że wysłanie rosyjskiej delegacji do Abu Zabi świadczy przynajmniej o gotowości do zasiadania przy stole negocjacyjnym. Zdaniem Støre brak rezultatu będzie miał również swoją cenę dla Rosji.

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Kontakty z Kremlem i rola Europy

27 października Støre i prezydent Finlandii Alexander Stubb odbyli z Putinem 90-minutową rozmowę telefoniczną. Szef norweskiego rządu określił ją jako profesjonalną i racjonalną, podkreślając, że rosyjski przywódca nie wygłaszał rozmówcom wykładu o historii Słowian, jak twierdziły niektóre doniesienia.

Støre bronił bezpośrednich kontaktów z Kremlem, wyjaśniając, że wojna toczy się w Europie, a kraje europejskie muszą przekazywać Moskwie powody swojego wsparcia dla Ukrainy. Opowiedział się również za wyznaczeniem przedstawiciela lub grupy przedstawicieli, którzy przekazywaliby wspólne stanowiska Europy prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi i Putinowi.

Premier Norwegii podkreślił, że kwestie europejskiej architektury bezpieczeństwa nie powinny stać się częścią negocjacji dotyczących zakończenia rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Według niego Rosja nie może decydować, gdzie NATO może lub nie może być obecne.

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