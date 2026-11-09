W Oslo premier Norwegii Jonas Gahr Støre poradził Wielkiej Brytanii, by nie naśladowała norweskiego modelu relacji z Unią Europejską. Jak informuje Politico Europe, oświadczył, że nie poleciłby Londynowi tego formatu ze względu na istotne różnice między gospodarkami obu państw.

Udział w rynku bez prawa głosu

Norwegia, licząca 5,6 mln mieszkańców, uczestniczy w jednolitym rynku UE poprzez Europejski Obszar Gospodarczy, ale nie jest pełnoprawnym państwem członkowskim Unii Europejskiej. Dlatego Oslo nie ma prawa głosu w sprawie zasad handlowych bloku.

Støre przyznał, że system ten ma oczywisty deficyt demokratyczny. Jednocześnie, jak powiedział, norweskie parlamenty od 1995 roku uważały go za pragmatyczny i akceptowalny sposób współdziałania z UE. Premier dodał, że nie widzi, aby Wielka Brytania lub Kanada mogły działać w ten sam sposób.

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Dodatkowe porozumienia z Brukselą

Szef norweskiego rządu zaznaczył, że udział w jednolitym rynku nie wystarcza: Norwegia musiała również podpisać z Brukselą 100 dodatkowych umów dotyczących klimatu, studentów, bezpieczeństwa i innych kwestii. Według niego po Brexicie brytyjscy znajomi pytali go o norweską drogę, jednak ostrzegał, że ci, którzy opuścili UE z powodu nadmiernego wpływu Brukseli, nie powinni wybierać tej opcji.

Andy Burnham oświadczył, że w długoterminowej perspektywie chce powrotu Wielkiej Brytanii do UE. Później w tym miesiącu planuje omówić możliwości poprawy warunków handlowych na szczycie z przywódcami UE. Støre podkreślił, że Wielka Brytania musi znaleźć własne rozwiązanie, ale zasugerował strategiczną współpracę Wielkiej Brytanii, Kanady i Norwegii w sektorze kosmicznym oraz w łańcuchach dostaw minerałów ziem rzadkich.

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