Premier Pakistanu Shehbaz Sharif oświadczył w Islamabadzie, że polecił przeanalizować uruchomienie bezpośrednich połączeń lotniczych między Pakistanem a Malediwami. Powiedział to 22 października na Pakistańsko-Malediwskim Forum Biznesowym z udziałem prezydenta Malediwów Mohameda Muizzu, informuje Dawn.

Ocena możliwości uruchomienia lotów

Sharif podkreślił, że obecnie nie ma bezpośrednich lotów między Male a pakistańskimi miastami Islamabad i Karaczi. Polecił Ministerstwu Lotnictwa Cywilnego pilnie przygotować studium wykonalności, aby określić możliwości organizacji pierwszego lotu do Male.

Według premiera lot może być obsługiwany przez Pakistan International Airlines lub inną pakistańską linię lotniczą. Pierwszy lot ma zostać zorganizowany dla turystów i przedstawicieli środowiska biznesowego.

Sharif poinformował również, że polecił władzom lotniczym zaprosić delegację z Malediwów i wspólnie opracować plan jak najszybszego rozpoczęcia połączeń lotniczych między oboma krajami. Według niego po powrocie Muizzu do Male Pakistan planuje w ciągu około tygodnia wysłać tam delegację urzędników i przedsiębiorców.

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Handel i połączenia morskie

Premier Pakistanu osobno zwrócił uwagę na potrzebę bezpośrednich połączeń morskich. Według niego do osiągnięcia celów handlowych potrzebny jest niezawodny harmonogram bezpośrednich przewozów z Karaczi lub Gwadar do Male.

Powołując się na dane ministra handlu Pakistanu Jama Kamala Khana, Sharif oświadczył, że wartość handlu między Pakistanem a Malediwami wynosi około 13 mln dolarów. Powiedział, że kraje uzgodniły zwiększenie tej kwoty do 200 mln dolarów w ciągu najbliższych dwóch lat.

Prezydent Malediwów Mohamed Muizzu nazwał logistykę morską ważną gospodarczo dla państwa wyspiarskiego i wezwał przedsiębiorstwa żeglugowe, portowe i logistyczne obu krajów do zbadania możliwości bezpośrednich, rentownych komercyjnie tras.

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