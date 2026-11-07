Premier Pakistanu Shehbaz Sharif w stolicy kraju, Islamabadzie, polecił właściwym organom przygotować jasną mapę drogową przejścia na w pełni cyfrowy system płatności. Dokument ma zawierać konkretne terminy i wskaźniki docelowe dotyczące rozwoju gospodarki bezgotówkowej w całym kraju.

Płatności cyfrowe i dostęp do internetu

Podczas narady dotyczącej realizacji rządowej inicjatywy Sharif nazwał rozwój płatności cyfrowych jednym z priorytetów władz i oświadczył, że prace te już przynoszą pozytywne rezultaty. Jak podaje The Express Tribune, premier wezwał także do zapewnienia dostępu do internetu w całym kraju oraz do uczynienia technologii bardziej dostępnymi dla ludności.

Osobno szef rządu polecił bezzwłoczne rozpatrywanie skarg użytkowników usług płatności cyfrowych. Wezwał także do rozwoju rozliczeń bezgotówkowych między kupującymi a sprzedającymi za pośrednictwem inicjatywy Raast QR Code.

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Ministerstwom i agencjom rządowym polecono w pełni realizować plan przejścia na gospodarkę bezgotówkową. Władze mają także przeprowadzić kampanię medialną, aby zachęcić konsumentów do opłacania rachunków za energię elektryczną i gaz za pomocą kodów QR wydrukowanych na blankietach płatniczych.

Reforma organu wspierającego eksport

Na innym spotkaniu Sharif zatwierdził modernizację Pakistan Trade Development Authority, czyli TDAP. Reforma ma wspierać wzrost eksportu, wprowadzanie lokalnych towarów na światowe rynki oraz dostosowanie przemysłu, w tym małych i średnich przedsiębiorstw, do standardów eksportowych.

Premier polecił stworzenie kompletnego ekosystemu dla eksportu produktów rolnych, obejmującego cały łańcuch wartości, a także zatrudnianie w TDAP wykwalifikowanych pracowników w przejrzystym trybie konkursowym. Proponowany pakiet zmian przewiduje ograniczenie mandatu organu do ośmiu kluczowych funkcji, aktualizację jego struktury zarządczej, platformy cyfrowe i narzędzia sztucznej inteligencji. Reformy mają w pełni zacząć działać do połowy przyszłego roku.

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