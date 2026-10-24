Premier Pakistanu Shehbaz Sharif zatwierdził orientacyjną cenę pszenicy na 2027 rok na poziomie 4500 pakistańskich rupii za maund. To o 1000 rupii więcej niż ubiegłoroczny poziom wynoszący 3500 rupii, informuje The Express Tribune.

Proponowana cena jest o 500 rupii niższa od poziomu, którego domagali się rolnicy. Shehbaz Sharif oświadczył, że podwyżka ma wesprzeć producentów zmagających się z rosnącymi kosztami produkcji, cenami paliw i presją inflacyjną.

Wsparcie dla rolników

Według premiera decyzja ma zachęcić rolników do siewu pszenicy, wzmocnić bezpieczeństwo żywnościowe kraju, wspierać lokalną produkcję i ustabilizować sektor rolny. Zaznaczył również, że nowa cena ma pomóc rolnikom pokryć koszty produkcji i uzyskać akceptowalny zysk.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Osobno minister bezpieczeństwa żywnościowego Rana Tanveer Hussain oświadczył, że Shehbaz Sharif będzie koordynował działania z prowincjami w celu ustalenia jednolitej ceny pszenicy. Jak powiedział, władze federalne zarezerwowały 1 mln ton metrycznych pszenicy i poleciły zachować te zapasy.

Reforma sektora hodowlanego

Podczas narady dotyczącej reform w sektorze hodowlanym Shehbaz Sharif zatwierdził także restrukturyzację Rady Rozwoju Hodowli i Przemysłu Mleczarskiego. Polecił, aby przewodniczącego i członków tego organu wybrano w sposób przejrzysty i wyłącznie według zasług, a także aby do jego prac zaangażowano doświadczonych specjalistów z sektora prywatnego.

Premier polecił przygotować kompleksowy plan całkowitego wykorzenienia pryszczycy z jasno określonymi celami, mierzalnymi rezultatami i wyznaczonymi terminami. Poinformował również, że rząd federalny tworzy w Islamabadzie przedsiębiorstwo do produkcji nowoczesnych szczepionek dla zwierząt z własnych środków.

Czytaj nas na