Premier Papui-Nowej Gwinei James Marape podczas spotkania z prezydentem Chin Xi Jinpingiem w Shenzhen w Chinach oświadczył, że zamknięcie przedstawicielstwa Tajwanu w jego kraju nie było łatwe. Powiedział, że mierzył się z wewnętrznymi wyzwaniami, jednak Papua-Nowa Gwinea była zdecydowana, informuje Taipei Times.

Oświadczenie Marape podczas spotkania z Xi

Przed szczytem Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku Marape powiedział Xi, że jego kraj ma nadzieję wspierać wysiłki Chin na rzecz „zjednoczenia”. Oświadczył również, że Chiny szanują suwerenność Papui-Nowej Gwinei, a jego kraj musi w pełni szanować suwerenność Chin.

Xi Jinping podziękował Marape za wsparcie. Chiński prezydent stwierdził, że pod jego przywództwem Papua-Nowa Gwinea aktywnie rozwijała relacje z Chinami i stanowczo przestrzegała zasady „jednych Chin”.

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Reakcje Tajwanu i USA

Na początku tego miesiąca Tajwan poinformował o zamknięciu swojego przedstawicielstwa w Papui-Nowej Gwinei oraz o wstrzymaniu zakupów skroplonego gazu ziemnego w tym kraju. Strona tajwańska wyjaśniła te decyzje presją ze strony Chin.

Departament Stanu USA wyraził zaniepokojenie tym krokiem, nazywając go kolejnym przykładem kampanii Pekinu mającej na celu zastraszanie Tajwanu i jego zwolenników na świecie. Papua-Nowa Gwinea krótko utrzymywała stosunki dyplomatyczne z Tajpej w 1999 roku, po czym odnowiła więzi z Chinami.

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