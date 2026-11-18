Premier niemieckiego kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia Hendrik Wüst opowiedział się przeciwko przejęciu producenta chemii specjalistycznej Evonik przez koncern BASF. W Düsseldorfie oświadczył, że przemysłowy rdzeń firmy powinien pozostać w Nadrenii Północnej-Westfalii, informuje Der Spiegel.

Stanowisko władz kraju związkowego

Wüst przypomniał, że w Evonik pracuje około 11 tys. osób. Jak stwierdził, dla firmy zatwierdzono już plan, który jest obecnie realizowany. Zaznaczył również, że pracownicy Evonik mają znaczny potencjał badawczy i kompetencje, w szczególności w dziedzinie chemii specjalistycznej.

Siedziba główna Evonik znajduje się w Essen, a BASF — w Ludwigshafen w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat. Wüst oświadczył, że popiera samodzielny rozwój Evonik i, jak powiedział, „bardzo sceptycznie” ocenia pomysł przejęcia firmy przez konkurenta.

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Oferta BASF i rola RAG-Stiftung

Ostatnia oferta BASF wynosiła 24 euro za akcję Evonik, co wyceniało firmę na ponad 11 mld euro. Evonik nalega na niezależność. Pod koniec października firma oświadczyła, że nie prowadzi z BASF rozmów o przejęciu i koncentruje się na strategicznym rozwoju jako niezależna spółka.

Ważną rolę w możliwej transakcji może odegrać fundacja RAG-Stiftung, do której należy 43% akcji Evonik. Wüst reprezentuje kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia w radzie kuratorów fundacji. Bloomberg, powołując się na poinformowane źródła, podał, że BASF przygotowuje nową próbę przejęcia Evonik, stara się uzyskać poparcie kluczowych zainteresowanych stron i analizuje możliwe dodatkowe ustępstwa. Według agencji nowa oferta może wpłynąć w ciągu kilku dni.

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