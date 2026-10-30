Na Tajwanie premier Saint Lucia Philip Pierre podczas spotkania z prezydentem Tajwanu Williamem Laiem w Tajpej wyraził nadzieję na pogłębienie współpracy między krajami, w tym na rozszerzenie programów stypendialnych dla studentów. Informuje o tym Taipei Times.

Współpraca edukacyjna

Pierre zaznaczył, że ponad 400 młodych ludzi z Saint Lucia otrzymało już tajwańskie stypendia na studia wyższe. Podziękował Tajwanowi za pomoc w kształceniu specjalistów, stypendia i projekty infrastrukturalne.

Szef rządu wyraził również nadzieję, że więcej lekarzy, młodych naukowców, studentów i specjalistów z Saint Lucia będzie przyjeżdżać na Tajwan na studia. Dodał, że kraj liczy na rozszerzenie programów stypendialnych oraz budowę nowoczesnego centrum kultury i sztuk kreatywnych.

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Klimat i handel

Według Pierre'a Tajwan i Saint Lucia w ciągu 19 lat przyjaznych relacji mierzyły się z podobnymi wyzwaniami, w tym ze skutkami zmian klimatu. Wspomniał o suszy na Saint Lucia związanej z El Niño, która stworzyła potrzebę rozwoju systemu zbierania wody deszczowej na dużą skalę. Rząd kraju modernizuje i dywersyfikuje również rolnictwo oraz rozwija odnawialne i alternatywne źródła energii.

Lai oświadczył, że oficjalne i prywatne kontakty między dwoma krajami zacieśniły się w ciągu ostatnich dwóch lat. Poinformował, że w przyszłym miesiącu na Saint Lucia odbędą się 19. tajwańsko-saintlucjańskie targi handlowe: oczekiwany jest udział ponad 70 lokalnych firm obok tajwańskich przedsiębiorstw. Prezydent podziękował również Pierre'owi za publiczne poparcie wniosku Tajwanu o pełne członkostwo w ONZ.

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