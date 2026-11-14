W Niemczech Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna Szlezwiku-Holsztynu po raz trzeci nominowała premiera Daniela Günthera na głównego kandydata w wyborach krajowych, które odbędą się 18 kwietnia 2027 roku. Według Der Spiegel, podczas zjazdu partii w Neumünster 53-letni polityk otrzymał 239 głosów, czyli 96,76%. Siedmiu uczestników głosowania opowiedziało się przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Trzecia nominacja Günthera

Günther stoi na czele rządu Szlezwiku-Holsztynu od 2017 roku. Oświadczył, że CDU dąży do ponownego zostania bezsprzecznie najsilniejszą siłą polityczną w wyborach i że nie kandyduje po to, by uzyskać gorszy wynik niż poprzednim razem.

Polityk przypomniał również, że przed wyborami w 2022 roku sondaże na kilka tygodni przed głosowaniem także nie były korzystne dla partii. Wówczas CDU uzyskała 43,4% głosów i zabrakło jej jednego mandatu do bezwzględnej większości w parlamencie krajowym.

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Koalicja i sondaże

Po wyborach w 2022 roku CDU w Szlezwiku-Holsztynie rządzi w koalicji z Zielonymi. Na zjeździe, w którym uczestniczyło około 250 delegatów, Günther powiedział, że na wynik kolejnych wyborów w północnym kraju związkowym będzie patrzeć całe Niemcy. Jego zdaniem poprzednie wybory postawiły pytanie o siłę demokratycznego centrum.

Jednocześnie latem CDU uzyskała 27% w sondażu instytutu Insa, przeprowadzonym na zlecenie gazety Bild.

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