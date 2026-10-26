Premier Australii Południowej Peter Malinauskas zwrócił się do stanowego organu antykorupcyjnego ICAC o ocenę mechanizmów ochronnych projektu drogowego Torrens to Darlington w Adelajdzie. Powodem były doniesienia, że członek wyjętej spod prawa grupy motocyklistów mógł próbować uzyskać udział w spółce, która miała wykonywać prace w ramach projektu, a następnie została od nich odsunięta, informuje ABC News.

Kontrola mechanizmów ochronnych

Jak powiedział Malinauskas, rząd stanowy nie ma dowodów na to, że zorganizowana przestępczość uzyskała dostęp do projektu. Poprosił jednak komisarz ICAC Emmę Townsend o rozważenie niezależnej oceny procedur zamówień i zawierania umów.

Taka ocena może objąć zabezpieczenia przed niewłaściwym wpływem, konfliktami interesów i infiltracją przez zorganizowaną przestępczość. Rząd określił zwrócenie się do ICAC jako krok zapobiegawczy, mający nie dopuścić do tego, by pieniądze podatników trafiły w ręce struktur przestępczych. Decyzję o przeprowadzeniu kontroli podejmie sama ICAC.

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Największy projekt infrastrukturalny stanu

Korytarz transportowy Torrens to Darlington na zachodnich przedmieściach Adelajdy jest wyceniany na ponad 15 mld dolarów. Jest wspólnie finansowany przez rząd Australii Południowej i rząd federalny, a sam projekt określany jest jako największy projekt infrastrukturalny w stanie.

Zwrócenie się do ICAC poprzedziły twierdzenia opozycji o możliwym udziale członków grup motocyklistów w pracach. Minister infrastruktury i transportu Joe Szakacs oświadczył, że władze stanowe nie będą tolerować przestępczego zachowania, zastraszania ani przemocy w swoich projektach oraz że mają mechanizmy przeciwdziałania takim zagrożeniom.

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