W Szwecji urzędujący konserwatywny premier Ulf Kristersson uzyskał poparcie Partii Centrum dla utworzenia nowego czteropartyjnego rządu mniejszościowego. Parlament ma głosować nad jego kandydaturą na stanowisko premiera w poniedziałek, niemal trzy miesiące po wyborach powszechnych, informuje France 24.

Koalicja czterech partii

W skład proponowanego przez Kristerssona rządu mają wejść jego Partia Umiarkowana, Partia Centrum, Chrześcijańscy Demokraci i Liberałowie. Najwyższy organ decyzyjny Partii Centrum poparł tę konfigurację 29 listopada, zapewniając premierowi niezbędne poparcie do głosowania.

Do nowego gabinetu nie wejdą Szwedzcy Demokraci, których France 24 określa jako partię skrajnie prawicową. Popierali oni rząd Kristerssona w latach 2022–2026 i mieli znaczący wpływ na politykę, jednak oświadczyli, że nie będą głosować przeciwko jego kandydaturze.

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Mniejszość w parlamencie

Po wrześniowych wyborach centrolewicowa opozycja zdobyła 176 miejsc w parlamencie, podczas gdy prawicowy blok Kristerssona, do którego wówczas należeli Szwedzcy Demokraci, zdobył 173. Negocjacje w sprawie utworzenia nowego rządu przez długi czas pozostawały w impasie.

Jeśli Kristersson zostanie wybrany, jego rząd będzie miał 136 mandatów — mniej niż 175 potrzebnych do uzyskania większości parlamentarnej. Koalicja będzie więc potrzebować poparcia Szwedzkich Demokratów, aby uchwalić część ustaw. W Szwecji obowiązuje system negatywnego parlamentaryzmu: kandydat na stanowisko premiera zostaje zatwierdzony, jeśli bezwzględna większość posłów nie zagłosuje przeciwko niemu.

Liderka Partii Socjaldemokratycznej Magdalena Andersson, którą Partia Centrum do niedawna popierała jako kandydatkę na stanowisko premiera, skrytykowała decyzję centrystów. Przeciwko niej wystąpiła także liderka Partii Lewicy Nooshi Dadgostar.

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