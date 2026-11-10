W Szwecji przewodniczący parlamentu Andreas Norlén dał premierowi Ulfowi Kristerssonowi kolejny tydzień na próbę utworzenia nowego rządu. Poprzedni termin jego misji miał upłynąć we wtorek, jednak Norlén poinformował, że przeprowadzi nowe konsultacje z liderami wszystkich partii, a następnie ogłosi dalsze kroki. Poinformował o tym Cyprus Mail.

Negocjacje prawego bloku

W ubiegłym tygodniu przewodniczący parlamentu zlecił Kristerssonowi ocenę możliwości utworzenia gabinetu po tym, jak skrajnie prawicowa partia Szwedzcy Demokraci zrezygnowała z żądań otrzymania stanowisk ministerialnych. Może to potencjalnie ułatwić Kristerssonowi negocjacje z Partią Centrum w sprawie poparcia dla prawego bloku.

W wyborach we wrześniu blok Kristerssona stracił większość. Jednocześnie liderka socjaldemokratów Magdalena Andersson nie uzyskała jeszcze poparcia Zielonych, Partii Lewicy i Partii Centrum, niezbędnego jej w głosowaniu nad powołaniem jej na stanowisko premierki.

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Stanowisko Magdaleny Andersson

Andersson oświadczyła we wtorek, że poprosiła przewodniczącego parlamentu o danie jej kolejnej możliwości utworzenia rządu, ponieważ stara się zapewnić wystarczającą liczbę głosów. Wywiera również presję na Partię Lewicy, aby zrezygnowała z żądania wejścia do rządu.

Partia Centrum oświadczyła, że nie zgodzi się na rząd z udziałem Partii Lewicy, wobec której padały oskarżenia o antysemityzm. Według publikacji centryści mogą zamiast tego zagłosować za prawicową opcją Kristerssona. Andersson powiedziała agencji TT, że sytuacja zaczyna się zmieniać, a partie opozycyjne mogą ponownie spotkać się we wtorek lub środę.

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