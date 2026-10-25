Premier Singapuru Lawrence Wong powiedział na konferencji rządzącej Partii Akcji Ludowej, że rządzenie polega nie tylko na szukaniu równowagi między konkurującymi interesami, lecz także na gotowości do podejmowania politycznie trudnych kwestii. Ostrzegł również przed populizmem i uproszczonymi odpowiedziami na problemy, donosi Channel NewsAsia.

Odpowiedzialność za decyzje

Wong, który jest również sekretarzem generalnym Partii Akcji Ludowej, wystąpił 25 października podczas partyjnej ceremonii wręczenia nagród i konferencji. Jak powiedział, rządząca partia nie może rezygnować z trudnych decyzji tylko dlatego, że są niepopularne, ani obiecywać wyborcom tego, co chcą usłyszeć, przerzucając konsekwencje na przyszłe pokolenia.

Jako przykłady kwestii, które władze musiały rozpatrzyć bez zwłoki, wymienił mieszkalnictwo, zasoby pracy oraz przegląd wynagrodzeń polityków. Wong zauważył, że w przypadku wynagrodzeń polityków politycznie łatwiejsze byłoby uniknięcie tej kwestii, jednak postanowił otwarcie wyjaśnić decyzję w parlamencie i wziąć za nią odpowiedzialność.

Energetyka i krytyka opozycji

Premier wspomniał także o niedawnej decyzji Indonezji o ograniczeniu eksportu gazu do Singapuru. Jak powiedział, kraj przygotowywał się na takie ryzyka, inwestując w terminale skroplonego gazu ziemnego, które umożliwiają import paliwa z różnych państw, a nie poleganie wyłącznie na gazociągach.

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Singapur, dodał Wong, bada także potencjał energii jądrowej jako źródła czystszej energii elektrycznej. Podkreślił, że obawy dotyczące energetyki jądrowej należy traktować poważnie, ale nie należy odrzucać tej opcji tylko dlatego, że jest trudna lub kontrowersyjna.

Stanowisko rządzącej partii

Wong skrytykował opozycyjną Partię Robotniczą, twierdząc, że jej podejście do polityki mieszkaniowej i zagranicznej siły roboczej zmieniało się w zależności od sytuacji politycznej. Jego zdaniem rząd musi uwzględniać długoterminowe konsekwencje i sprzeczne potrzeby różnych grup, zamiast proponować szybkie rozwiązania.

Jednocześnie premier powiedział, że gotowość do podejmowania trudnych decyzji nie oznacza przekonania władz o własnej nieomylności. Wezwał partię do utrzymywania kontaktu z obywatelami, uwzględniania ich doświadczeń i korygowania polityki, jeśli nie działa ona zgodnie z założeniami.

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