Premier Tasmanii w Australii Jeremy Rockliff przeprosił za skutki swojego wpisu na Facebooku dotyczącego wydarzenia w Trevallyn Primary School. Oświadczył, że żałuje wpływu tej sytuacji na poszczególne osoby, nauczycieli i szkoły, ale dodał, że podtrzymuje swoje oczekiwania dotyczące obchodów Bożego Narodzenia, informuje ABC News Australia.

Wpis dotyczył zmiany nazwy szkolnego wydarzenia z Christmas on the Hill na End of Year Extravaganza. Rockliff oświadczył, że wie o próbach usunięcia wszelkich odniesień do Bożego Narodzenia z uroczystości na koniec roku szkolnego.

Wpisy o szkolnym święcie

14 października premier opublikował wpis, nie wymieniając ani szkoły, ani konkretnych osób. Jednak w komentarzach i publikacjach medialnych użytkownicy ustalili, że chodzi o Trevallyn Primary School i pełniącego obowiązki dyrektora.

Jak wskazuje ABC News Australia, twierdzenie Rockliffa o usunięciu wszystkich odniesień do Bożego Narodzenia było nieprawdziwe. Po fali internetowych obelg szkoła musiała zatrudnić ochronę, a pełniący obowiązki dyrektora wziął urlop.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja środowiska oświatowego

Podczas konferencji prasowej Rockliffa ponownie zapytano o tę sytuację po tym, jak członkowie Australijskiego Związku Edukacyjnego w Trevallyn Primary School uchwalili wotum nieufności wobec premiera. Związek nazwał jego wpis niedopuszczalnym i oświadczył, że nie dopuści polityków na szkolne wydarzenia na koniec roku, dopóki premier nie przeprosi.

Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Tasmanii również wyraziło oburzenie działaniami szefa rządu stanowego. Jednocześnie korespondencja ujawniona w parlamencie pokazała, że w dniu publikacji wpisu szefowa departamentu edukacji Gina Webster poinformowała biuro Rockliffa, iż Boże Narodzenie pozostawało ważną częścią wydarzenia. Jak powiedziała, szkoła nie odwołała Bożego Narodzenia, lecz dążyła do połączenia utrwalonych tradycji z inkluzywnym podejściem wobec uczniów i rodzin o różnych przekonaniach i sytuacji życiowej.

Rockliff oświadczył, że zobaczył list dopiero następnego dnia, lecz utrzymywał, że zmiany w wydarzeniu mimo wszystko zostały wprowadzone. Jego pierwotny wpis zebrał ponad 2 tysiące komentarzy, w większości popierających jego stanowisko.

Czytaj nas na