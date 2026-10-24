Premier Tajlandii Anutin Charnvirakul oświadczył, że nie wyklucza możliwości włączenia trzeciej dużej partii do koalicji rządowej. Jak powiedział, taki krok może zostać rozważony, jeśli będzie zgodny z interesem narodowym, przyniesie korzyści obywatelom i wzmocni stabilność rządu.

Szef rządu, który pełni również funkcję ministra spraw wewnętrznych, powiedział to w cotygodniowym programie NBT. Jak informuje Bangkok Post, Anutin został zapytany o swoje relacje z partią Klatham oraz o możliwe rozszerzenie koalicji.

Warunki dla nowego partnera

Anutin podkreślił, że rząd musi nie tylko działać w interesie kraju, ale także zachować wystarczającą siłę polityczną, aby realizować swoje decyzje. Zaznaczył, że w polityce możliwe są różne warianty, jednak decyzje nie powinny być podejmowane po to, by zaspokoić interesy jednej strony.

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Premier dodał, że decyzja będzie zależała od sytuacji politycznej, potrzeby, gotowości do współpracy i wzajemnego zrozumienia. Potencjalny partner będzie również oceniany pod kątem zdolności do skutecznego udziału w pracach rządu.

Kwestie dotyczące partii Klatham

Komentując możliwy sojusz swojej partii Bhumjaithai z Klatham, która ma 58 mandatów, Anutin powiedział, że jest zbyt wcześnie, aby o tym rozmawiać, ponieważ nie ma konkretnej propozycji. Nie udzielił też bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, czy poparcie rządu przez partię Klatham podczas przyszłego wotum nieufności może otworzyć jej drogę do koalicji.

Według premiera wotum nieufności jest zwykłą procedurą parlamentarną i konstytucyjnym prawem opozycji. Zapewnił, że między dwiema głównymi partiami koalicji — Bhumjaithai, która ma 193 mandaty, oraz Pheu Thai z 74 mandatami — nie ma problemów, a członkowie rządu odnoszą się do siebie z szacunkiem.

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