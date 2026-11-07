W Tajlandii premier i minister spraw wewnętrznych Anutin Charnvirakul polecił Departamentowi Administracji Prowincjonalnej skontrolować fundacje charytatywne w całym kraju. Decyzję podjęto w związku z zarzutami o możliwe niewłaściwe wykorzystanie darowizn zebranych przez Goodness Foundation, informuje Bangkok Post.

Kontrole fundacji

Charnvirakul polecił urzędowi zbadać działalność fundacji i podjąć kroki prawne wobec osób, które wykorzystują darowizny dla osobistych korzyści lub tworzą fundację jako przykrywkę dla innej działalności. Jak zaznaczył, w Tajlandii już obowiązują przepisy i sankcje wobec osób, które nadużywają statusu fundacji lub nie przestrzegają jej deklarowanych celów.

Władze mają zwrócić szczególną uwagę na fundacje zarządzane przez celebrytów. Premier zaprzeczył również politycznej ingerencji w sprawę po pojawieniu się wiadomości, w której Panadda Wongphudee przepraszała i twierdziła, że ściganie ma podłoże polityczne. Zaznaczył, że oskarżeni mają prawo wyjaśnić swoje stanowisko i się bronić, a rząd musi zapewnić sprawiedliwość wszystkim stronom.

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Nakazy i kontrola finansowa

W czwartek tajski Sąd Karny wydał nakazy aresztowania Panaddy Wongphudee, znanej jako Boom, oraz jej męża Athipa Anantawana, znanego jako Got. Wongphudee jest oskarżona o oszustwo wobec społeczeństwa, pranie pieniędzy i naruszenie ustawy o przestępstwach komputerowych. Jej mężowi zarzuca się wspólne pranie pieniędzy.

Wcześniejsze dochodzenie Wydziału Zwalczania Przestępczości Gospodarczej w sprawie transakcji finansowych fundacji doprowadziło do zajęcia i zamrożenia aktywów Wongphudee oraz osób z nią związanych, w tym krewnych. Stały sekretarz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Unsit Sampuntharat poinformował, że Departament Administracji Prowincjonalnej również złożył zawiadomienie na policji w Nang Loeng.

Według urzędu fundacja za pośrednictwem mediów społecznościowych zbierała pieniądze dla poszkodowanych w powodziach na konto w Kasikornbank bez zezwolenia wymaganego na mocy ustawy z 1944 roku o kontroli zbierania darowizn. Fundacji wyznaczono termin do wtorku na złożenie sprawozdań finansowych. Sampuntharat zaznaczył, że za przestrzeganie wymogów sprawozdawczych odpowiada cały zarząd fundacji, a policja musi prześledzić przepływ środków, aby ustalić osoby mogące mieć związek z domniemanymi naruszeniami prawa.

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