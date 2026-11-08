Google rozważa rozszerzenie inwestycji w Tajlandii, powiedział premier kraju Anutin Charnvirakul. Jak zaznaczył, świadczy to o zaufaniu firmy technologicznej do potencjału Tajlandii.

Jak informuje Bangkok Post, Charnvirakul omówił z kierownictwem Google zaufanie inwestorów oraz perspektywy rozszerzenia działalności firmy w kraju podczas swojego cotygodniowego programu telewizyjnego.

Inwestycje i porównanie z Malezją

Premier powiedział, że Google zainwestowało już w Tajlandii około 6 mld dolarów, czyli ponad 200 mld bahtów. Jednocześnie przedstawiciele firmy, jak zaznaczył, wyrazili chęć zwiększenia tej kwoty.

Charnvirakul uznał obecny poziom inwestycji za zbyt niski w świetle przyszłych planów ekspansji Google. Według niego firma jest gotowa zainwestować w Tajlandii co najmniej tyle samo, ile w Malezji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

4 listopada Google ogłosiło, że zainwestuje 15 mld dolarów w Malezji w latach 2027–2028. Środki mają zostać przeznaczone na kampusy centrów danych, czystą energię, bezpieczeństwo wodne i rozwój siły roboczej.

Warunki dla inwestorów

Zdaniem szefa tajlandzkiego rządu kraj przyciąga zagranicznych inwestorów wykwalifikowaną kadrą, programami edukacyjnymi służącymi szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji, infrastrukturą, strategicznym położeniem jako regionalny hub, stabilnością polityczną, sieciami logistycznymi oraz konkurencyjnymi stawkami podatkowymi.

Charnvirakul ocenił, że każda duża inwestycja zagraniczna może stworzyć od 20 do 30 tys. miejsc pracy dla pracowników w Tajlandii. Dla firm tworzących lub rozbudowujących zakłady produkcyjne rząd ma program Fast Track oparty na zasadzie „jednego okienka” za pośrednictwem Rady Inwestycyjnej.

Premier obiecał również inwestorom niedyskryminacyjne podejście oraz brak wymogów dotyczących nieoficjalnych płatności. Mówiąc o regulacji technologii i sztucznej inteligencji, zaznaczył, że rząd kieruje się zasadą ludzkiej kontroli nad AI, aby wdrażanie technologii nie wypierało pracowników.

Czytaj nas na