W Krakowie w Polsce w wyniku strzelaniny na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a kolejnych 16 zostało rannych. Premier Donald Tusk po naradzie z przedstawicielami służb i administracji oświadczył, że 8 i 9 listopada w kraju będzie obowiązywać żałoba narodowa.

Jak informuje Interia, Tusk wezwał do okazania nadzwyczajnej solidarności na wszystkich szczeblach i podkreślił potrzebę wsparcia rodzin osób, które zginęły. Premier powiedział również, że tragedia jest przeżywana w wymiarze ludzkim i społecznym.

Dane o zabitych i rannych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że wśród zabitych są cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Potwierdzono śmierć trzech obywatelek Polski oraz obywatela Wielkiej Brytanii. Tożsamości dwóch pozostałych ofiar nie zostały ustalone na moment publikacji.

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Wśród 16 rannych są dwaj policjanci, którzy przybyli na wezwanie, a także napastnik. Pięcioro poszkodowanych to obywatele Austrii, Niemiec, Portugalii, Rosji i Wielkiej Brytanii. Kolejnych pięciu rannych to krakowscy dorożkarze.

Działania służb ratunkowych

Według danych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pierwsi policjanci rozpoczęli działania niemal natychmiast po zgłoszeniu strzałów. Podczas wymiany ognia z napastnikiem dwóch funkcjonariuszy odniosło ciężkie obrażenia i przeszło operacje. Później rzecznik Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazał Reutersowi, że ich stan jest oceniany jako stabilny.

Komendant główny policji Marek Boroń oświadczył, że pierwsze zgłoszenie o strzelaninie wpłynęło o 15:00:15, a do centrum powiadamiania ratunkowego wpłynęło około 40 zgłoszeń. Do operacji zaangażowano 30 patroli policyjnych, 24 jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz 62 ratowników. Policja wraz z prokuraturą prowadzi czynności procesowe, a w Krakowie zorganizowano pomoc psychologiczną dla poszkodowanych.

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