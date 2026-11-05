W Polsce premier Donald Tusk skomentował spotkanie wicepremiera i lidera Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem. Szef rządu oświadczył, że w pełni ufa Kosiniakowi-Kamyszowi, nazywając go nie tylko wicepremierem, ale także osobą godną zaufania i swoim przyjacielem.

Tusk wezwał również, by nie nadawać temu spotkaniu nadmiernego znaczenia. Jak informuje Interia, dziennikarze zapytali premiera o wspólne zdjęcie polityków opublikowane na ich kontach na platformie X.

Wspólne zdjęcie polityków

W czwartek wieczorem Mentzen i Kosiniak-Kamysz opublikowali wspólną fotografię. Mentzen opatrzył ją słowami „Idzie na lepsze”, a Kosiniak-Kamysz napisał, że dzień był bardzo produktywny.

Według portalu podczas spotkania politycy rozmawiali o kryzysie wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Propozycja dotycząca Trybunału Konstytucyjnego

Wcześniej Kosiniak-Kamysz przedstawił projekt zmian w konstytucji, który nazwał konstytucyjnym resetem. Zwrócił się o wsparcie do sił opozycyjnych — Konfederacji i partii Rozwój Plus.

Projekt zakłada, że Zgromadzenie Narodowe, na podstawie uzasadnionego wniosku Krajowej Rady Sądownictwa, mogłoby większością co najmniej trzech piątych ustawowego składu, czyli 336 głosami, uznać długotrwałą niezdolność Trybunału Konstytucyjnego do wykonywania swoich funkcji. Następnie tą samą większością proponuje się w jednym głosowaniu wybrać nowy skład 15 sędziów: po pięciu na kadencje trzy-, sześcio- i dziewięcioletnie.

Kandydatów miałby zgłaszać marszałek Sejmu po konsultacjach, między innymi z prezesami Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także za uprzednią zgodą prezydenta. Do wniesienia projektu konstytucyjnego potrzebne są co najmniej 92 podpisy posłów, a do uchwalenia zmian wymagane są dwie trzecie głosów w Sejmie i bezwzględna większość w Senacie.

Czytaj nas na