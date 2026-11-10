Premier Węgier o zatrzymaniu brata Orbána — The Guardian
Premier Węgier Péter Magyar oświadczył, że w ramach śledztwa w sprawie podejrzenia przemytu ludzi zatrzymano Árona Orbána, brata byłego szefa rządu Viktora Orbána. Informuje o tym The Guardian.
Cztery zatrzymania
Węgierski Krajowy Urząd Ochrony i Odzyskiwania Aktywów poinformował, że wspólna operacja z policją doprowadziła do zatrzymania czterech osób — trzech mężczyzn i jednej kobiety. Funkcjonariusze przeprowadzili także przeszukania w Budapeszcie i komitacie Pest.
W oświadczeniu urzędu nie podano nazwisk zatrzymanych. Jednak podczas wystąpienia w Berlinie Magyar powiązał jedno z zatrzymań z 49-letnim Áronem Orbánem.
Podejrzenia dotyczące procederu wizowego
Według policji zatrzymani są podejrzewani o pomaganie obywatelom Wietnamu w dotarciu do Europy Zachodniej przez kilka miesięcy 2024 roku. Śledczy uważają, że ponad 100 obywatelom Wietnamu ułatwiono uzyskanie wiz w węgierskich placówkach dyplomatycznych w Wietnamie w zamian za wynagrodzenie związane z rekrutacją, które uczestnicy domniemanego procederu rzekomo dzielili między sobą.
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Policja podejrzewa czworo zatrzymanych o przemyt ludzi w ramach przestępczego porozumienia w celu osiągnięcia korzyści finansowych. Jeden z podejrzanych jest również uznawany za osobę zamieszaną w podejrzenie płatnej protekcji podczas procedury wizowej.
Reakcja Viktora Orbána
Viktor Orbán nazwał działania urzędników prześladowaniem politycznym i oświadczył, że prawdziwym celem jest on sam, a jego młodszy brat jest rzekomo wykorzystywany do wywierania na niego presji. Orbán pozostaje prezesem prawicowej nacjonalistycznej partii Fidesz.
Po dojściu do władzy w maju Magyar utworzył Krajowy Urząd Ochrony i Odzyskiwania Aktywów, aby wykrywać możliwe wcześniejsze nadużycia środków publicznych i zapobiegać przyszłym naruszeniom. Nazwał ten organ częścią kampanii antykorupcyjnej „Operacja Czyściec”.