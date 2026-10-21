Premier Wiktorii Carroll zapłacił za paliwo po pomyłce na stacji — ABC News Australia
Premier australijskiego stanu Wiktoria Ben Carroll zapłacił rachunek za paliwo po tym, jak późnym wieczorem w poniedziałek odjechał ze stacji benzynowej w Melbourne bez zapłaty. Poinformował o tym ABC News.
Wyjaśnienie premiera
Według Carrolla tego wieczoru otrzymywał informacje na temat ataku na niezależną posłankę Helen Haines na północnym wschodzie stanu. Według ABC News w wyniku ataku posłanka doznała krytycznych obrażeń.
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Carroll powiedział dziennikarzom, że po powrocie do domu był zajęty rozmowami telefonicznymi. Omówił z żoną, kto zwróci piórnik koleżanki ich córki, zgodził się to zrobić i po drodze zatrzymał się po paliwo. Następnego dnia dowiedział się, że nie zapłacił za tankowanie.
Płatność uregulowano natychmiast
Carroll oświadczył, że natychmiast zapłacił za paliwo i podziękował pracownikom stacji za zrozumienie. Według ABC News o pomyłce Carrolla poinformował Departament Usług Parlamentarnych, z którym dzień wcześniej skontaktowała się policja.