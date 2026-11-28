Premier australijskiego stanu Wiktoria Ben Carroll, przedstawiciel Partii Pracy, uznał porażkę w wyborach do parlamentu stanowego. Stracił również mandat poselski. Na konferencji prasowej Carroll poinformował, że zadzwonił do liderki Partii Liberalnej Jess Wilson i pogratulował jej.

Jak podaje Anadolu Agency, po przeliczeniu ponad 17% głosów prognozowano, że Koalicja Liberalno-Narodowa zdobędzie ponad 35 miejsc w izbie niższej parlamentu stanowego. Do uzyskania większości potrzebne jest co najmniej 45 z 88 mandatów.

Trwa liczenie głosów

O 88 miejsc w izbie niższej i 40 miejsc w izbie wyższej parlamentu walczy łącznie 1037 kandydatów. Komisja Wyborcza Wiktorii nazwała to głosowanie największymi i najbardziej złożonymi wyborami w historii stanu.

Partia lub koalicja, która zdobędzie większość w izbie niższej, utworzy rząd Wiktorii. Izba wyższa rozpatruje ustawodawstwo uchwalone przez izbę niższą.

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Wiktoria jest drugim pod względem liczby ludności stanem Australii: mieszka tam około 7,2 mln osób, a prawo głosu ma około 4,7 mln wyborców. Lokale wyborcze były otwarte od 8:00 do 18:00 czasu lokalnego.

Prawdopodobna zmiana władzy

Zwycięstwo koalicji może zakończyć 12 lat rządów Partii Pracy w stanie. Jess Wilson, która stoi na czele Partii Liberalnej, ma zostać 51. premier Wiktorii. Według Carrolla będzie najmłodszą i pierwszą kobietą wybraną na to stanowisko.

Ultraprawicowa partia One Nation może również zwiększyć swoją reprezentację w parlamencie stanowym ponad jedno obecne miejsce w izbie wyższej. Według doniesień koalicja planuje uchylić pierwszy w Australii formalny traktat z ludami rdzennymi, zaostrzyć zasady dotyczące kaucji i kary dla nieletnich oraz wprowadzić surowsze ograniczenia protestów. Obiecała również rozszerzyć poszukiwania gazu, anulować duży projekt sieci przesyłowej dla energii odnawialnej oraz znieść zakaz przyłączy gazowych w nowych domach.

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