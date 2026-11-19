Premier Armenii Nikol Paszynian oświadczył w Erywaniu, że jego kraj nie przystąpi do NATO. Powiedział to podczas sesji pytań i odpowiedzi w parlamencie.

Odmowa podpisania karty

Według Paszyniana Armenia nie podpisała karty dotyczącej kluczowych zasad bezpieczeństwa europejskiego na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie z powodu licznych wzmianek o NATO w dokumencie. Informuje o tym Anadolu Agency.

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Stanowisko Erywania

Paszynian oświadczył, że Armenia rozpoczęła proces przystąpienia do Unii Europejskiej, jednak jej polityka nie przewiduje ani decyzji o dołączeniu do NATO, ani takiego celu. Dodał, że Erywań uznał znaczną część innych postanowień karty za akceptowalną, lecz nie jest gotów obrać kursu na przystąpienie do sojuszu wojskowego. Według niego europejscy partnerzy Armenii zrozumieli to stanowisko.

Karta bezpieczeństwa europejskiego

13 listopada kartę na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Dublinie podpisało około 40 państw. Dokument przedstawia zasady bezpieczeństwa europejskiego, określone przez państwa-sygnatariuszy.

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