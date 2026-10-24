Premier Australii Zachodniej Roger Cook spotkał się z krytyką ze strony lokalnych mieszkańców podczas pięciogodzinnej wizyty w South Hedland w Australii. Była to jego pierwsza podróż do miasta, odkąd rząd stanowy ogłosił dochodzenie koronera w sprawie śmierci trojga dzieci w 2022 roku.

Jak informuje ABC News, dochodzenie dotyczy zabójstwa Margaret Hawke, jej 10-letniej córki, siedmioletniego syna i czteromiesięcznego dziecka. Decyzję o nowym dochodzeniu podjęto po presji politycznej i medialnej dotyczącej pracy Departamentu Ochrony Dzieci Australii Zachodniej.

Apele o dialog ze społecznością

Starsza społeczności Nyamal-Pitjikarly Doris Eaton podczas spotkania wezwała Cooka oraz minister ochrony dzieci Jessicę Stojkovski do częstszych wizyt w społeczności. Jej zdaniem urzędnicy powinni spędzić czas w mieście i chodzić jego ulicami, ponieważ sytuacji nie da się w pełni ocenić z Perth.

Po rozmowach z organizacją Hedland Aboriginal Strong Leaders do urzędników zwróciła się kobieta, która przedstawiła się jako była matka zastępcza. Zapytała, kiedy departament poniesie odpowiedzialność i kiedy urzędnicy zaczną rozmawiać ze społecznością.

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W centrum uwagi pozostają również doniesienia, że do 15 dzieci mogło mieszkać bez nadzoru w państwowym domu w South Hedland do września. Cook oświadczył, że rozumie pragnienie mieszkańców, by zobaczyć poprawę, a celem wizyty nazwał konsultacje z osobami świadczącymi usługi w społeczności.

Wakaty i przegląd departamentu

Podczas podróży rząd nie ogłosił nowych decyzji w dziedzinie ochrony dzieci, a premier nie spotkał się z rodzinami dotkniętymi kryzysem. Według ABC News babcia zmarłych dzieci, Dorothy Papertalk, odmówiła przyjęcia zaproszenia na spotkanie z premierem. Wcześniej zabiegała o przeprowadzenie dochodzenia koronera.

Jessica Stojkovski nie potrafiła podać liczby obsadzonych etatów po tym, jak parlament Australii Zachodniej poinformowano o 11 wakatach dla pracowników służb ochrony dzieci w regionie Pilbara. Do South Hedland skierowano tymczasowy zespół wsparcia. Minister oczekuje, że do końca miesiąca otrzyma wyniki przeglądu rekomendacji przygotowanych po zabójstwach w rodzinie Hawke.

Tymczasem komisarz Australii Zachodniej ds. dzieci i młodzieży Jacqueline McGowan-Jones przedstawiła w parlamencie krytyczny raport o systemie ochrony dzieci. Przeanalizowano w nim doświadczenia 19 dzieci, które wielokrotnie umieszczano w zamkniętym ośrodku opieki, oraz zaproponowano 56 rekomendacji.

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