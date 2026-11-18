Premierka Japonii Sanae Takaichi rozmawiała z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Manili na Filipinach, na marginesie regionalnego szczytu. Podczas kolacji wydanej przez prezydenta Filipin Ferdinanda Marcosa potwierdzili ścisłą współpracę w kwestiach Indo-Pacyfiku, informuje Channel NewsAsia.

Podróż do Chin

W środę Takaichi ma udać się do miasta Shenzhen w południowych Chinach na szczyt Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Będzie to jej pierwsza podróż do Chin jako szefowej japońskiego rządu.

Jednocześnie japońska premierka prawdopodobnie nie odbędzie oficjalnego spotkania dwustronnego z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem. Stosunki między Tokio a Pekinem pogorszyły się po wypowiedziach Takaichi z listopada ubiegłego roku o możliwej interwencji Japonii w razie ataku na Tajwan, który Chiny uważają za swoje terytorium.

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Możliwy kontakt z Putinem

Kilka mediów, powołując się na nienazwanego wysokiego urzędnika, podało, że Takaichi może krótko spotkać się z Władimirem Putinem, przywódcą Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora. Przedstawiciel japońskiego MSZ odpowiedzialny za kierunek rosyjski oświadczył, że nie podjęto jeszcze żadnej decyzji w sprawie takich rozmów.

Stosunki Japonii i Rosji pogorszyły się w ostatnich tygodniach po aresztowaniu w Rosji japońskiego dziennikarza pod zarzutem szpiegostwa oraz przejęciu aktywów firmy Japan Tobacco. Xi Jinping, Trump i Putin mają spotkać się na marginesie szczytu w czwartek. Rzecznik japońskiego rządu Minoru Kihara oświadczył, że Tokio uważnie śledzi relacje między USA, Chinami i Rosją, podkreślając znaczenie sojuszu japońsko-amerykańskiego.

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