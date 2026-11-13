Premier Japonii Sanae Takaichi odwiedzi Filipiny i Chiny w dniach 16–19 listopada. W Shenzhen w Chinach weźmie udział w szczycie Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC); będzie to jej pierwsza podróż do Chin od objęcia stanowiska szefowej japońskiego rządu, informuje Channel NewsAsia.

Program wizyty

Zastępca sekretarza generalnego japońskiego gabinetu Masanao Ozaki oświadczył, że Takaichi odwiedzi Manilę, aby uczestniczyć w wydarzeniach związanych ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej, a następnie uda się do Chin na szczyt APEC.

Na szczycie w Shenzhen japońska premier będzie rozmawiać o handlu i inwestycjach, regionalnej integracji gospodarczej, odporności gospodarczej i energetycznej, a także o gospodarce cyfrowej. Według Ozakiego Takaichi przedstawi stanowisko Japonii w tych kwestiach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Na marginesie spotkań ASEAN przygotowywane jest również spotkanie w formacie Quad z udziałem przywódców Australii, Indii, Japonii i Stanów Zjednoczonych.

Napięte relacje z Pekinem

Podróż odbędzie się w czasie napiętych relacji między Tokio a Pekinem. W listopadzie ubiegłego roku Takaichi oświadczyła, że Japonia może interweniować w przypadku ataku na Tajwan, który Pekin uważa za swoje terytorium. Chiny następnie ostrzegły swoich obywateli przed podróżami do Japonii i wprowadziły ograniczenia handlowe, które, jak podają media, znacznie zmniejszyły dostawy minerałów ziem rzadkich do japońskich firm.

W ubiegłym miesiącu Takaichi nazwała Chiny „ważnym sąsiadem” i obiecała budować stabilne relacje, jednocześnie oświadczając, że Japonia będzie stanowczo bronić własnych stanowisk i wzywać do odpowiedzialnego zachowania. Analitycy cytowani przez publikację uważają, że dwustronne spotkanie Takaichi z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem jest mało prawdopodobne.

Czytaj nas na