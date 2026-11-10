Premier Japonii Sanae Takaichi podczas spotkania online zorganizowanego przez rząd Francji wezwała społeczność międzynarodową do połączenia sił w celu rozwiązania kwestii bezpieczeństwa związanych ze sztuczną inteligencją.

Ryzyka związane z zaawansowaną AI

Takaichi oświadczyła, że zaawansowane systemy sztucznej inteligencji stwarzają nowe wyzwania dla bezpieczeństwa, w szczególności ze względu na możliwość ich wykorzystania w cyberatakach oraz ryzyko utraty kontroli nad takimi technologiami. Jak zaznaczyła, wpływ AI wykracza poza granice państw, dlatego współpraca międzynarodowa jest konieczna.

Jak informuje The Japan Times, szefowa japońskiego rządu podkreśliła również potrzebę pogłębienia międzynarodowych dyskusji, które umożliwiłyby jednoczesne wspieranie innowacji i zarządzanie ryzykiem.

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Plany japońskiego rządu

Takaichi wyjaśniła, że japoński rząd zamierza w najbliższej przyszłości zorganizować szczyt poświęcony sztucznej inteligencji. Japonia ma nadzieję wspierać rozwój współpracy międzynarodowej w ramach zaktualizowanej wizji wolnego i otwartego regionu Indo-Pacyfiku.

W spotkaniu, które rozpoczęło się w poniedziałek o godz. 22:00, uczestniczyli prezydent Francji Emmanuel Macron, przywódcy innych państw oraz przedstawiciele instytucji państwowych i biznesu związanego z AI. Sekretarz generalny gabinetu Japonii Minoru Kihara oświadczył, że Tokio otrzymało informacje o harmonogramie spotkania od francuskiego rządu w drugiej połowie ubiegłego tygodnia. Jak powiedział, premier zdecydowała się wziąć udział, ponieważ ważne było przekazanie społeczności międzynarodowej stanowiska i działań Japonii.

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