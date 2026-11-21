Premier Japonii Sanae Takaichi spotka się we wtorek w Tokio z prezydentką Międzynarodowego Trybunału Karnego Tomoko Akane. Spotkanie odbędzie się w biurze szefa japońskiego rządu, informuje The Japan Times, powołując się na rząd.

Wsparcie dla Międzynarodowego Trybunału Karnego

Będzie to pierwsze spotkanie Takaichi i Akane, odkąd administracja prezydenta USA Donalda Trumpa wpisała w sierpniu szefową MTK na listę sankcyjną. Spotkanie ma pokazać społeczności międzynarodowej, że Japonia nadal w pełni popiera trybunał.

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Japonia planuje również przedterminowo wpłacić swoją naliczoną składkę do MTK za 2027 rok w odpowiedzi na sankcje. Oczekuje się, że Takaichi przedstawi te środki wsparcia podczas spotkania z Akane.

Wystąpienie Akane w Tokio

Premier Japonii po raz ostatni spotkała się z prezydentką MTK w styczniu. Tego samego wtorku Tomoko Akane ma wygłosić wykład podczas wydarzenia organizowanego przez ponadpartyjne stowarzyszenie parlamentarne ds. przeglądu dyplomacji w dziedzinie praw człowieka.

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