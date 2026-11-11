Premierka Włoch Giorgia Meloni spotka się w czwartek w Rzymie z liderami partii opozycyjnych, aby omówić niedawne cyberataki na supermarkety i inne systemy, a także doniesienia o możliwych ładunkach wybuchowych w szkołach.

Spotkanie w Palazzo Chigi

Spotkanie zaplanowano na godzinę 9:00 w Palazzo Chigi. Jak informuje ANSA, Meloni zaprosiła na nie liderów partii opozycyjnych.

Źródła w biurze szefowej włoskiego rządu oświadczyły, że uczestnicy wymienią się dostępnymi informacjami i ocenią złożoną sytuację związaną z różnymi zgłoszeniami o zagrożeniach, które napływały w ostatnich dniach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zgłoszenia o zagrożeniach dla szkół

Wśród kwestii omawianych na spotkaniu będą działania związane z cyberatakami, a także zgłoszenia o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach. W środę około 6 tys. włoskich szkół otrzymało e-maile z groźbami wybuchu.

W kancelarii premierki zaznaczono, że celem rządu jest pełna wymiana informacji i dialog instytucjonalny dotyczący sytuacji, która odnosi się do bezpieczeństwa narodowego i spokoju obywateli.

Czytaj nas na