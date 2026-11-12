Premier Włoch Giorgia Meloni spotkała się z liderami opozycji w Palazzo Chigi po masowych fałszywych zgłoszeniach o podłożeniu bomb w szkołach. Wezwała siły polityczne do współpracy w odpowiedzi na cyberzagrożenia i incydenty, które zakłóciły pracę placówek edukacyjnych, informuje Anadolu Agency.

Wiadomości trafiły do 6 tys. szkół

Poprzedniego dnia około 6 tys. włoskich szkół otrzymało anonimowe e-maile z groźbami wybuchu. Doprowadziło to do ewakuacji, kontroli i powszechnego niepokoju. Później władze ustaliły, że nie było konkretnego zagrożenia.

Włoskie media informowały również o nowych groźbach skierowanych przeciwko szkołom 12 listopada. Mimo to placówki edukacyjne wznowiły tego dnia normalną działalność.

Opozycja prosi o szczegóły i propozycje

Według uczestników spotkania Meloni poinformowała polityków opozycji o najnowszych incydentach, w tym o aktywności związanej z hakerami i fałszywych zgłoszeniach o bombach. Podkreśliła, że narada ta nie ma zastępować oficjalnego informowania parlamentu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

W rozmowach uczestniczyli liderzy opozycji Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Matteo Renzi, Riccardo Maggi, Carlo Calenda i Edoardo Ciiello, a także wicepremierzy Antonio Tajani i Matteo Salvini oraz kilku ministrów.

Przedstawiciele opozycji zadeklarowali gotowość do współpracy, jednocześnie wezwali rząd do przedstawienia większej liczby szczegółów i konkretnych propozycji. Schlein zaznaczyła, że dyskusja powinna być kontynuowana w parlamencie oraz w komisji COPASIR, która sprawuje parlamentarny nadzór nad służbami wywiadowczymi. Conte wezwał do wprowadzenia bardziej przejrzystych protokołów i szybszego wzmacniania cyberobrony. Fratoianni opowiedział się również za zwiększeniem finansowania cyberbezpieczeństwa.

Rząd Włoch uważa ostatnie incydenty za część szerszej fali cyberzagrożeń i działań dezinformacyjnych mających na celu wywołanie chaosu i niepewności.

Czytaj nas na