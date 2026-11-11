Premier Japonii Sanae Takaichi ostatecznie nie wydaliła chińskiego dyplomaty Xue Jiana po tym, jak Pekin zagroził wydaleniem dwóch japońskich konsulów w odpowiedzi na każdą taką decyzję. Informuje o tym South China Morning Post, powołując się na japońską gazetę Yomiuri.

Groźba w formule dwóch za jednego

Według Yomiuri, 18 listopada ubiegłego roku w Pekinie odbyło się spotkanie przedstawiciela japońskiego MSZ Masaakiego Kanaia z jego chińskim odpowiednikiem Liu Jinsongiem, który wówczas kierował departamentem spraw azjatyckich. Kanai przekazał stanowisko Takaichi w sprawie możliwego wydalenia chińskiego dyplomaty z powodu jego wpisu w mediach społecznościowych.

Liu wymienił japońskich konsulów generalnych pracujących w Chinach i ostrzegł, że Pekin będzie wydalał dwóch Japończyków w odpowiedzi na wydalenie jednego chińskiego dyplomaty. W Tokio, według publikacji, oczekiwano ograniczonej odpowiedzi według zasady jeden za jednego, co pozwoliłoby obu stronom zachować pole do manewru dyplomatycznego.

Xue Jian, konsul generalny Chin w Osace, 8 listopada opublikował wpis z groźbą odcięcia „brudnej szyi” każdemu, kto odważy się ingerować. Dyplomata później usunął publikację, która wywołała protesty w Tokio.

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Napięcia wokół Tajwanu

Około tygodnia przed spotkaniem w Pekinie Takaichi poleciła wysokim rangą urzędnikom ostrzec stronę chińską, że Japonia uzna Xue za personę non grata, jeśli nie zostanie on szybko odwołany. Według Yomiuri, po groźbie Pekinu rozszerzenia wzajemnych wydaleń dyplomatów strona japońska zrezygnowała z tego kroku, obawiając się znacznego ograniczenia kanałów dyplomatycznych.

Napięcia między Pekinem a Tokio nasiliły się po oświadczeniu Takaichi w parlamencie 7 listopada. Powiedziała wówczas, że atak na Tajwan może stworzyć sytuację zagrażającą przetrwaniu Japonii i potencjalnie uzasadniającą interwencję wojskową. Pekin domaga się całkowitego wycofania tych słów, jednak Takaichi nie wykazała gotowości, by to zrobić.

Japonia zaproponowała również spotkanie Takaichi z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem na marginesie szczytu Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku w Shenzhen w przyszłym tygodniu, lecz Pekin odrzucił wniosek.

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