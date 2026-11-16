Premierka Japonii Sanae Takaichi przeprowadzi we wtorek rozmowy z prezydentem Korei Południowej Lee Jae Myungiem na marginesie szczytu Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej w Manili na Filipinach. Obie strony poinformowały o planowanym spotkaniu w poniedziałek, pisze The Japan Times.

Agenda rozmów

Jak podała agencja Yonhap, powołując się na rzecznika administracji prezydenta Korei Południowej, strony omówią stosunki dwustronne, a także kwestie bezpieczeństwa regionalnego i międzynarodowego. Takaichi ogłosiła rozmowy w ramach serii spotkań podczas swojej podróży do Manili na szczyt ASEAN.

Po Manili japońska premierka planuje odwiedzić chiński Shenzhen, aby wziąć udział w forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Spotkanie z Lee Jae Myungiem będzie czwartym dwustronnym szczytem przywódców, odkąd Takaichi objęła urząd w październiku ubiegłego roku.

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Kontakty przywódców

W maju Takaichi odwiedziła Andong, rodzinne miasto prezydenta Korei Południowej. Wizyta była częścią dyplomacji wahadłowej, która zakłada wzajemne wizyty przywódców obu państw i ma wzmacniać ich relacje. W styczniu Takaichi i Lee spotkali się w Narze, rodzinnym mieście japońskiej premierki.

Japonia i Korea Południowa regularnie prowadzą trójstronne konsultacje ze Stanami Zjednoczonymi, które w dużej mierze koncentrują się na posiadającej broń jądrową Korei Północnej. Takaichi i Lee kontynuowali kurs swoich poprzedników na poprawę relacji, odkładając na bok spory historyczne i podkreślając strategiczne znaczenie więzi dwustronnych.

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