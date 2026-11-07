Premierka Japonii Sanae Takaichi została skrytykowana w mediach społecznościowych po wpisie o japońskiej kaligrafii shodō, w którym nie wspomniała o jej związku z chińską tradycją. Stało się to po opublikowaniu przez UNESCO nominacji zgłoszonych w tym roku do rozpatrzenia pod kątem wpisu na Reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Nominacje UNESCO

Jak donosi South China Morning Post, UNESCO opublikowało 59 nominacji. Wśród nich znalazły się kuchnia chińska, tradycyjny hiszpański gatunek muzyczno-taneczny jota oraz japońska kaligrafia shodō.

Takaichi z zadowoleniem przyjęła nominację shodō, nazywając ją cenną japońską praktyką kulturową. We wpisie zaznaczyła, że tradycja ta wyraża hieroglify poprzez techniki pisania pędzlem z użyciem pędzli, tuszu, kałamarzy i papieru, a także pozwala przekazywać myśli i emocje autora.

Reakcja użytkowników

Niektórzy użytkownicy mediów społecznościowych skrytykowali premierkę za brak wzmianki o chińskich korzeniach tradycji kaligraficznej. Jeden z komentujących stwierdził, że pędzel, tusz, kałamarz i papier pochodzą z Chin.

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Według japońskiej Agencji ds. Kultury, przed pojawieniem się chińskich znaków około IV–V wieku Japonia nie miała własnego systemu pisma. W kolejnych stuleciach kraj utrzymywał kontakty kulturalne z Chinami i wysyłał tam posłańców, aby studiowali system polityczny, religię, literaturę i planowanie urbanistyczne.

Jednocześnie japońska kaligrafia stopniowo nabierała lokalnych cech. Według informacji Tokijskiego Muzeum Narodowego, do X wieku japońscy kaligrafowie przyczynili się do ukształtowania własnego stylu. Shodō zarejestrowano jako niematerialne dobro kultury Japonii w 2021 roku, a w 2023 roku Agencja ds. Kultury wybrała je jako kandydaturę do nominacji na listę UNESCO.

Międzyrządowy Komitet UNESCO ds. Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego ma podjąć decyzję o wpisaniu elementów na listę podczas sesji w Xiamen, w chińskiej prowincji Fujian, od 30 listopada do 5 grudnia.

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