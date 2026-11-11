W Australii premier Nowej Południowej Walii Chris Minns, minister policji Yasmin Catley oraz minister turystyki Steve Kamper otrzymali wezwania do złożenia zeznań w sprawie karnej dotyczącej lutowego protestu w pobliżu ratusza w Sydney. Obrona uczestników akcji chce przesłuchać urzędników w sprawie przygotowania operacji policyjnej, informuje ABC News.

Politycy zostali wezwani do złożenia zeznań 8 marca — pięć dni przed wyborami stanowymi wyznaczonymi na 13 marca. Sprawę wszczęto przeciwko demonstrantom, którzy protestowali przeciwko wizycie prezydenta Izraela Icchaka Herzoga. Ponad tuzin uczestników akcji z 9 lutego usłyszał zarzuty, w tym napaści na funkcjonariuszy policji.

Pytania do władz i policji

Prawnik obrony Nick Hanna oświadczył, że chce ustalić zakres udziału rządu stanowego w podejmowaniu decyzji operacyjnych dotyczących protestu. Jak powiedział, obrona zamierza argumentować, że taki udział mógł stanowić niewłaściwą ingerencję w decyzje, które powinny pozostać niezależnymi decyzjami policji.

Wezwania otrzymali również komisarz policji Mal Lanyon, zastępca komisarza Paul Dunstan oraz szefowie gabinetów premiera i minister policji. Minns wcześniej oświadczył, że rząd był zaangażowany w podejmowanie decyzji dotyczących operacji.

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Dodatkowe uprawnienia policji

Według ABC News w noc protestu rząd prawdopodobnie zapewnił policji dostęp do dwóch źródeł dodatkowych uprawnień. Jednym z nich była deklaracja ograniczająca zgromadzenia publiczne, wprowadzona na mocy ustawy uchwalonej po ataku na plaży Bondi. Sąd Apelacyjny później uznał tę ustawę za niekonstytucyjną.

Drugim była deklaracja dotycząca dużego wydarzenia, wydana przez Steve'a Kampera jako ministra turystyki. Organizatorzy protestu bezskutecznie próbowali ją zaskarżyć przed akcją. Przedstawiciele Minnsa, Catley i Kampera oświadczyli, że komentarze byłyby niewłaściwe, ponieważ sprawa jest rozpatrywana przez sąd.

W ubiegłym miesiącu obrona pokazała sądowi nagranie wideo, które — jak twierdzi — zarejestrowało bezprawne użycie siły przez policję. Sędzia sądu lokalnego Scott Nash uznał korespondencję między wysokimi rangą funkcjonariuszami policji a parlamentarzystami za istotną i odrzucił próbę komisarza policji zablokowania jej ujawnienia. Policja wycofała już 10 z pierwotnych 30 zarzutów, a proces co najmniej 16 protestujących jest spodziewany w lipcu 2027 roku.

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