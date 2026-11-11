W Zimbabwe Nagroda Caine’a za Literaturę Afrykańską potwierdziła zwycięstwo pisarza Simbarashe Kundzidzesa w tegorocznym konkursie po wewnętrznej weryfikacji zarzutów dotyczących wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji. Organizacja oświadczyła, że nie znalazła dowodów na użycie AI podczas pisania opowiadania The Blue Fighter, za które autor otrzymał nagrodę w wysokości 10 tys. funtów szterlingów — około 13 tys. dolarów.

Wnioski z weryfikacji

Ella Wakatama, przewodnicząca rady powierniczej nagrody, poinformowała, że dochodzenie wykazało, iż opowiadanie zostało napisane przez człowieka. Weryfikację przeprowadzono po publikacji w amerykańskim magazynie The Atlantic, w której dziennikarka Vauhini Vara twierdziła, że usługa wykrywania AI Pangram uznała tekst za w całości wygenerowany przez sztuczną inteligencję.

Jak podaje BBC News, Nagroda Caine’a wybrała podejście skoncentrowane na weryfikacji przez ludzi. Obejmowało ono rozmowy z autorem, członkami jury z 2026 roku oraz przedstawicielami Shallow Tales Review, gdzie opowiadanie zostało po raz pierwszy opublikowane. Niezależny specjalista ds. cyberbezpieczeństwa i informatyki śledczej przeanalizował także metadane szkiców napisanych przez Kundzidzesę.

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Reakcja autora i historia utworu

Zarzuty wywołały aktywną dyskusję w mediach społecznościowych, a Kundzidzesa zaprzeczał wykorzystaniu AI. Afrykańscy pisarze również sugerowali, że takie podejrzenia są kierowane głównie wobec niebiałych autorów.

Pisarz, który mieszka w Harare, powiedział BBC po zwycięstwie w październiku, że impulsem do stworzenia utworu był wiersz południowoafrykańskiej poetki Vangile Gantsho. Dotyczył on fascynacji jej ojca budowaniem akwariów. Kundzidzesa połączył ten motyw z fikcyjnymi szczegółami inspirowanymi własnym życiem w okresie, gdy około 2002 roku w Zimbabwe zaczęły się trudności gospodarcze.

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