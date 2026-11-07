W Argentynie premia za ryzyko państwowych obligacji dolarowych wzrosła 6 listopada do 939 punktów bazowych z 787 punktów tydzień wcześniej. Oznacza to, że inwestorzy wymagali rentowności o 9,39 punktu procentowego wyższej niż rentowność amerykańskich obligacji rządowych, informuje The Rio Times.

Dynamika wskaźnika

30 października wskaźnik wynosił 787 punktów, 2 listopada — 805 punktów, 3 listopada — 831 punktów, a 4 listopada — 852 punkty. 5 listopada wzrósł o 8,6% do 925 punktów, po czym następnego dnia osiągnął 939 punktów. W ciągu tygodnia premia zwiększyła się o 152 punkty bazowe.

Wskaźnik, znany jako riesgo país, czyli ryzyko kraju, odzwierciedla dodatkową rentowność, której inwestorzy wymagają za posiadanie argentyńskich obligacji dolarowych w porównaniu z amerykańskimi papierami skarbowymi. Jest on śledzony za pomocą indeksu JPMorgan EMBI. Wzrost spreadu oznacza wyższy koszt pozyskiwania finansowania w dolarach zarówno dla państwa, jak i argentyńskich firm.

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Dyskusja o wsparciu USA

Skok wskaźnika nastąpił w dniach wokół amerykańskich wyborów uzupełniających 3 listopada 2026 roku, w których partia prezydenta Donalda Trumpa poniosła znaczne straty. Publikacja zauważa, że żadne oficjalne źródło nie powiązało zmiany spreadu z jedną konkretną przyczyną. Wśród możliwych obaw inwestorów wymienia się potencjalne ograniczenie możliwości administracji Trumpa w zakresie wspierania Argentyny przy Kongresie kontrolowanym przez Demokratów.

W październiku 2025 roku Departament Skarbu USA sfinalizował swap walutowy o wartości 20 mld dolarów z Bankiem Centralnym Argentyny. W ramach takiej linii strona amerykańska wymienia dolary na peso z argentyńskim bankiem centralnym, co może wspierać jego rezerwy walutowe.

Na forum Abeceb w Buenos Aires wiceminister gospodarki Argentyny José Luis Daza oświadczył, że zainteresowanie USA tym krajem nie zależy od tego, która partia sprawuje władzę. Powiązał to zainteresowanie, w szczególności, z energetyką i minerałami krytycznymi — miedzią i uranem. Daza poinformował również, że w ramach argentyńskiego systemu RIGI stymulującego duże inwestycje zatwierdzono już projekty o wartości około 75 mld dolarów.

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