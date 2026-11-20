Naukowcy z Keck School of Medicine Uniwersytetu Południowej Kalifornii w USA ustalili w eksperymencie na szczurach, że lek cynacyguat częściowo przywrócił strukturę i wydajność starzejących się komórek wątroby. Po leczeniu we krwi zwierząt obniżyły się poziomy amyloidu beta, lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) oraz utlenionego LDL.

Jak informuje ScienceAlert, naukowcy badali komórki wątroby, które z wiekiem gorzej usuwają z krwi potencjalnie szkodliwe substancje. Cynacyguat, znany ze zdolności do przywracania niektórych systemów sygnalizacji komórkowej, pomógł takim komórkom odzyskać część właściwości charakterystycznych dla młodszej tkanki.

Zmiany w filtrowaniu krwi

Według autorów pracy lek sprawił, że stare komórki wątroby stały się bardziej przepuszczalne. Umożliwiło to przepuszczanie większej ilości substancji do dalszej filtracji. Leczenie poprawiło również sygnalizacyjną interakcję między komórkami wątroby, w tym hepatocytami, które wykonują znaczną część funkcji oczyszczania krwi.

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Naukowcy odnotowali zmniejszenie ilości amyloidu beta we krwi. Białko to gromadzi się w mózgach osób z chorobą Alzheimera. Ponadto u zwierząt obniżyły się poziomy cholesterolu LDL oraz jego utlenionej formy, związanej z uszkodzeniem tętnic. Nadmiar LDL może przyczyniać się do miażdżycy, która zwęża tętnice i zwiększa ryzyko udaru oraz zawału serca.

Potrzebne są badania na ludziach

Wyniki opublikowano w Journal of Biological Chemistry. Autorzy podkreślają, że są to wczesne dane uzyskane w modelu zdrowego starzenia się u szczurów. Na razie nie wiadomo, czy takie podejście będzie miało podobny efekt u ludzi i czy wpłynie na ryzyko choroby Alzheimera lub chorób układu sercowo-naczyniowego.

Aby sprawdzić tę hipotezę, przyszłe badania muszą ocenić poziomy amyloidu beta nie tylko we krwi, lecz także w mózgu, a także śledzić zmiany oznak miażdżycy w czasie. Gastroenterolożka Lori Deliv zaznaczyła, że potrzebne są dalsze prace translacyjne, aby ustalić, czy te wnioski mogą stać się podstawą nowych metod leczenia.

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