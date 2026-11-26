Naukowcy z Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center przy Johns Hopkins przedstawili wyniki badania przedklinicznego eksperymentalnego leku corin w leczeniu atypowych guzów teratoidalno-rabdoidalnych. W komórkach hodowanych w laboratorium lek blokował wzrost komórek nowotworowych i sprzyjał ich obumieraniu, a u myszy z takimi guzami wydłużał życie, informuje News-Medical.

Wpływ na komórki nowotworowe

Atypowe guzy teratoidalno-rabdoidalne są najczęstszym typem guzów mózgu u niemowląt. Według badaczy po intensywnym leczeniu, które może obejmować operację, chemioterapię, radioterapię i przeszczepienie komórek macierzystych, przeżywa nieco ponad jedna trzecia niemowląt z taką diagnozą. U osób, które przeżyją, mogą wystąpić trwające całe życie powikłania związane z terapią.

Corin opracowano w Johns Hopkins Medicine. Lek działa na białko, które utrzymuje komórki nowotworowe w niedojrzałym stanie charakteryzującym się szybkim wzrostem. Zespół ustalił, że lek zmienia epigenetyczną regulację ekspresji genów, dzięki czemu aktywowane są geny związane z dojrzewaniem komórek. Badacze ustalili również, że hamowanie białka RCOR2 daje podobne efekty, co wspiera przypuszczenie o wpływie corin na epigenetyczny kompleks CoRest.

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Kolejny etap badań

Współautor pracy, docent onkologii i patologii Johns Hopkins Medicine Eric Raabe, zauważył, że dojrzewanie komórek nowotworowych może sprzyjać pojawieniu się białek supresorowych nowotworów. Jak powiedział, może to zatrzymać wzrost komórek, spowodować śmierć części z nich i potencjalnie zwiększyć wrażliwość nowotworu na chemioterapię.

Zespół bada połączenia corin z innymi lekami. W szczególności w badaniu przedklinicznym testowane jest jego połączenie z decytabiną, która również wpływa na epigenetyczną regulację genów. W przyszłości naukowcy chcieliby przeprowadzić badania kliniczne schematów skojarzonych dla pacjentów. Opracowali także strategię podawania leków bezpośrednio do guza lub płynu mózgowo-rdzeniowego przez rezerwuar Ommaya — urządzenie stosowane już w praktyce klinicznej do podawania leków przeciwnowotworowych.

Opis badania, częściowo wspieranego przez Narodowy Instytut Raka, opublikowano 1 listopada w czasopiśmie Neuro-Oncology.

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