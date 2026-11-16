Kandydat na psychodeliczny lek firmy Helus Pharma statystycznie istotnie poprawił wyniki depresji u osób z dużym zaburzeniem depresyjnym w badaniu III fazy. Jednocześnie w badaniu odnotowano szereg poważnych zdarzeń niepożądanych, które postawiły pytania dotyczące bezpieczeństwa leczenia. O wynikach w poniedziałek poinformowała sama firma, pisze STAT News.

Wyniki po sześciu tygodniach

Uczestnicy, którzy przyjmowali badany środek jako dodatek do standardowych leków przeciwdepresyjnych, po sześciu tygodniach mieli spadek wyniku w skali oceny depresji MADRS o 19,5 punktu. W grupie placebo wynik zmniejszył się o 11,9 punktu.

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Wyniki po 12 tygodniach

Po 12 tygodniach efekt w dużej mierze się utrzymał. W grupie leczenia wynik MADRS był niższy o 16,9 punktu, podczas gdy w grupie placebo — o 9,9 punktu. Wszystkie różnice między grupami były statystycznie istotne.

Helus Pharma należy do firm opracowujących psychodeliczne leki do leczenia depresji.

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