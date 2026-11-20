Na sympozjum poświęconym celom molekularnym i terapii nowotworów w Barcelonie przedstawiono wyniki badania daraksonrasibu — leku stosowanego w leczeniu zaawansowanego raka trzustki. W badaniu z udziałem 61 pacjentów wzrost guzów zatrzymał się u 90% uczestników, a u ponad 60% zmiany nowotworowe zmniejszyły się lub zniknęły, informuje The Guardian.

Wyniki badania

U uczestników niedawno zdiagnozowano zaawansowanego raka trzustki, który już rozprzestrzenił się na inne części organizmu. U około 8% pacjentów guzy stały się niewidoczne w tomografii komputerowej.

Uczestników obserwowano średnio przez 18 miesięcy, a u części z nich rak w tym czasie nie powrócił. Rok po rozpoczęciu leczenia przy życiu pozostawało 76,6% uczestników. Dla porównania, według publikacji, po chemioterapii bez tego leku przez rok zwykle przeżywa 40–45% pacjentów.

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Jak działa lek

Daraksonrasib jest inhibitorem KRAS. Blokuje określone mutacje, które występują w większości przypadków raka trzustki i stymulują wzrost guzów. Woongki Park, onkolog z Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku, specjalizujący się w nowotworach układu pokarmowego i prezentujący wyniki, powiedział, że wcześniej nie widział, by tak wiele guzów znikało u pacjentów z rakiem, który rozprzestrzenił się na inne części organizmu.

Badacze podkreślają, że leku nie można jeszcze uznać za lekarstwo na raka, ponieważ nie wiadomo, jak długo jest on w stanie powstrzymywać chorobę. Dłuższe badania mają ustalić, czy możliwa jest trwała remisja. Dyrektor wykonawcza Cancer Research UK Michelle Mitchell również stwierdziła, że potrzebne są dodatkowe badania, w szczególności przed ewentualną oceną leku pod kątem wykorzystania go przez brytyjską Narodową Służbę Zdrowia.

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