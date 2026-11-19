W Wielkiej Brytanii w 8,5% gospodarstw domowych co najmniej jeden mieszkaniec przyjmuje leki na odchudzanie. W sierpniu 2026 roku z takich leków korzystało około 2,6 mln dorosłych — o około 700 tys. więcej niż w lutym, podaje The Guardian, powołując się na badanie Worldpanel by Numerator.

W lutym użytkownicy leków z grupy GLP-1 byli obecni w 6,3% gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Do sierpnia wskaźnik ten wzrósł do 8,5%. To więcej niż udział gospodarstw domowych, w których mieszkają łącznie wegetarianie i peskatarianie.

Tabletki i mężczyźni wśród użytkowników

W czerwcu w kraju zatwierdzono tabletki na obniżenie masy ciała, w tym Wegovy. Wcześniej pacjenci mieli dostęp wyłącznie do wariantów iniekcyjnych. W lipcu codzienna tabletka Wegovy trafiła do sprzedaży w brytyjskich aptekach.

Tabletki przyjmuje 11,2% użytkowników GLP-1. Udział mężczyzn wśród osób stosujących leki na odchudzanie wzrósł z 23% w lutym do 32% w sierpniu. Liczba mężczyzn korzystających z tych leków niemal się podwoiła — z 440 tys. do 830 tys. w ciągu dziewięciu miesięcy.

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Starsza konsultantka Worldpanel by Numerator Nishita Pattni oświadczyła, że między lutym a sierpniem 2026 roku liczba użytkowników wzrosła niemal tak samo jak przez cały poprzedni rok. Jak zaznaczyła, dla wielu osób codzienna tabletka jest wygodniejsza niż zastrzyk.

Zmiany w zakupach żywności

Badanie obejmujące ponad 9,6 tys. gospodarstw domowych odnotowało również zmiany w zakupach żywności. W ciągu roku od rozpoczęcia przyjmowania leków gospodarstwa domowe z użytkownikiem GLP-1 wydały łącznie o 1 mld funtów mniej na żywność, niż oczekiwano w porównaniu z podobnymi gospodarstwami.

Według Worldpanel odpowiada to 415 mln sztuk produktów, których nie kupiono, lub 389 funtom rocznie wypartym z koszyka jednego takiego gospodarstwa domowego. Wydatki na alkohol wśród użytkowników GLP-1 spadły o 15% bardziej niż w gospodarstwach bez takich użytkowników; wydatki na chipsy zmniejszyły się w podobnym stopniu.

Jednocześnie liczba sprzedanych mrożonych dań gotowych wzrosła o 30%. Wzrosły również wolumen sprzedaży i wydatki na gorącą czekoladę oraz napoje słodowe. Chantelle Kenna, dyrektorka ds. sektora publicznego i żywności w Worldpanel by Numerator, zaznaczyła, że do 2027 roku udział gospodarstw domowych z użytkownikami GLP-1 może przekroczyć 10%.

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