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PREVIA oznaczył wszystkie 30 przyszłych przypadków PTSD w teście — News-Medical

UA.NEWS 09 listopada 2026 13:23
PREVIA oznaczył wszystkie 30 przyszłych przypadków PTSD w teście — News-Medical

W Stanach Zjednoczonych badacze z NYU Langone Health przetestowali narzędzie sztucznej inteligencji PREVIA, które analizuje relacje pacjentów dotyczące urazów na oddziale ratunkowym i ocenia ryzyko rozwoju zespołu stresu pourazowego po miesiącu. System przetworzył narracje 145 pacjentów, którzy zgłosili się po pomoc doraźną z powodu urazów fizycznych.

Jak informuje News-Medical, podczas testów modele prawidłowo zidentyfikowały ponad 95,4% pacjentów o podwyższonym ryzyku. W osobnym bezpośrednim porównaniu PREVIA oznaczył wszystkie 30 przypadków z tej grupy, u których później rozwinęło się PTSD. Specjalista oddziału ratunkowego zajmujący się PTSD prawidłowo zidentyfikował 89% tych przypadków.

Analiza jednej odpowiedzi

Do oceny ryzyka system wykorzystuje odpowiedź pacjenta na standardowe pytanie o powód zgłoszenia się na oddział ratunkowy. Odpowiedzi nagrywano i transkrybowano do dalszej analizy. Badacze zauważyli, że modele językowe mogą wykrywać w takich opisach cechy związane z prawdopodobieństwem rozwoju zaburzenia.

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Pierwszy poziom PREVIA wyszukuje w relacji przejawy występujące podczas urazu oraz wczesne objawy na oddziale ratunkowym, w tym utratę kontroli, amnezję lub poczucie odłączenia od własnego ciała. Następnie system uwzględnia czynniki ryzyka, wśród nich istniejące problemy ze zdrowiem psychicznym i niższy status społeczno-ekonomiczny, a także czynniki ochronne — umiejętności radzenia sobie ze stresem i wsparcie społeczne.

Wyjaśnienie oceny ryzyka

Kolejny moduł podsumowuje wnioski modeli w ustrukturyzowany opis, a końcowy łączy go z wiekiem, płcią, rodzajem urazu oraz znanymi wskaźnikami częstości występowania PTSD. W rezultacie system tworzy ocenę ryzyka i wyjaśnia ją zrozumiałym językiem. Autorzy porównali wyniki PREVIA z diagnozami ustalonymi za pomocą wywiadu klinicznego CAPS-5, uznawanego za referencyjną metodę diagnozowania PTSD.

Badanie opublikowano 9 listopada w czasopiśmie Nature Communications. Autorzy zaznaczyli, że PREVIA powstał na bazie otwartych modeli, bez potrzeby dodatkowego szkolenia lub dostrajania, dlatego inne szpitale mogą niezależnie sprawdzić jego działanie.

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