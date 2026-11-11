Prezydent Dominikany Luis Abinader oświadczył, że jego rząd współpracuje z prezydentem Salwadoru Nayibem Bukele i zapewnia wsparcie logistyczne oraz wywiadowcze około 2,5 tys. salwadorskich żołnierzy walczących z brutalnymi gangami na Haiti. Poinformował o tym Korea Herald.

Apel o koordynację

Operacje niedawno rozmieszczonych salwadorskich żołnierzy przyciągnęły uwagę, ponieważ w dużej mierze działają oni poza wspieranymi przez ONZ wielonarodowymi siłami do walki z gangami. Abinader wezwał te siły do koordynowania działań z salwadorskim wojskiem, aby zdecydowanie wesprzeć siły Salwadoru i stanowisko prezydenta Bukele.

Rzecznik sił wielonarodowych Igor Rugwiza powiedział, że ściśle współpracują one z władzami Haiti i odpowiednimi partnerami międzynarodowymi na rzecz wspólnych celów bezpieczeństwa. Według niego skuteczna koordynacja i rozgraniczenie działań wszystkich struktur bezpieczeństwa na Haiti są niezbędne dla trwałej poprawy sytuacji bezpieczeństwa. Podkreślił również, że działalność tych sił jest prowadzona zgodnie z ich mandatem, strukturą dowodzenia, zasadami użycia siły i zobowiązaniami w zakresie praw człowieka.

Premier Haiti Alix Didier Fils-Aimé podziękował Bukele za wsparcie i oświadczył, że współpraca będzie kontynuowana. W przyszłym tygodniu planuje on odwiedzić Salwador, aby omówić dalszą obecność salwadorskich wojsk na Haiti.

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Operacje i ostrzeżenia

Haitańska policja i salwadorskie wojska zaatakowały dom Wilsona Josepha, znanego jako Lanmo San Jou, którego źródło określa jako przywódcę gangu 400 Mawozo. W trakcie operacji zniszczono jego dom i siedzibę grupy, jednak sam Joseph nie został zabity.

Salwador wysłał wojska po ataku z 18 października na czterech salwadorskich techników lotniczych na terytorium kontrolowanym przez gangi. Nadal są oni uznawani za zaginionych. Przedstawiciel administracji Abinadera nie sprecyzował, jakiej dokładnie pomocy Dominikana udziela Salwadorowi.

Amnesty International wezwała rządy Salwadoru i Haiti do zapewnienia, że operacje salwadorskich wojsk są zgodne z międzynarodowym prawem praw człowieka. Organizacja zaapelowała także o ujawnienie porozumienia dotyczącego rozmieszczenia wojsk oraz wyjaśnienie zasad użycia siły, mechanizmów nadzoru i możliwości zgłaszania domniemanych naruszeń bez ryzyka represji.

Eksperci ostrzegają, że na Haiti jednocześnie działa wiele różnych struktur bezpieczeństwa, a mechanizmy ich koordynacji pozostają niejasne. Haitańscy policjanci i żołnierze walczą z gangami wraz z siłami wspieranymi przez ONZ, prywatną firmą ochroniarską założoną przez byłego żołnierza Marynarki Wojennej USA i założyciela Blackwater, Erika Prince'a, a także salwadorskimi wojskami.

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