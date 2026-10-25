Prezydent Salwadoru Nayib Bukele oświadczył, że cztery mocno spalone ciała, przekazane przez grupę humanitarną salwadorskim wojskowym na lotnisku na Haiti, nie należą do czterech zaginionych techników Salwadorskich Sił Powietrznych. Informuje o tym The Rio Times.

Oświadczenie prezydenta Salwadoru

Bukele napisał w serwisie społecznościowym X: „No son nuestros hombres” („To nie są nasi ludzie”). Jak powiedział, wśród przekazanych ciał było dziecko, jeden ze zmarłych był znacznie wyższy od zaginionych techników, a na jednym z ciał znajdował się element munduru innej armii. Tożsamość zmarłych nie została publicznie ustalona.

Czterech salwadorskich techników lotniczych zaginęło po ataku 18 października w rejonie Croix-des-Bouquets, na północny wschód od stolicy Haiti, Port-au-Prince. Opuścili płonący pojazd opancerzony. Bukele oświadczał, że mężczyźni są przetrzymywani przez gangi, i ogłosił operację mającą na celu ich odnalezienie i sprowadzenie. Nie potwierdzono dotąd, czy technicy żyją.

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Operacja i sytuacja bezpieczeństwa

Według Associated Press 22 października Salwador wysłał na Haiti ponad 100 żołnierzy sił specjalnych. Atak na techników był pierwszym poważnym atakiem na autoryzowane przez ONZ Siły Zwalczania Gangów od początku ich operacji. Żadna grupa nie została publicznie potwierdzona jako odpowiedzialna za atak.

Według informacji przedstawionej na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ 19 października, na dzień 12 października siły te liczyły 1563 umundurowanych funkcjonariuszy przy dozwolonej liczebności do 5500 osób. ONZ informowała również, że od lipca do początku października na Haiti zginęły 1123 osoby, kolejne 440 zostało rannych, a niemal 1,5 mln mieszkańców zostało przesiedlonych.

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